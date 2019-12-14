مركز النقل المتكامل ومساندة ينجزان 60% من مشروع أم لفينة بكلفة تزيد على مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز النقل المتكامل وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن تقدم سير العمل في مشروع امتداد شارع الشيخ زايد بن سلطان بجزيرة أم لفينة وجزيرة الريم، والبالغة تكلفته الإجمالية نحو مليار و131 مليون درهم.

وأكد الجانبان أن العمل جارٍ في المشروع بعقديه الأول والثاني وفقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز والتسليم، حيث بلغ متوسط نسبة الإنجاز في المشروع نحو 60%، وذلك بواقع نسبة إنجاز بلغت 57% للعقد الأول من المشروع، والعقد الثاني نحو 62%، إذ ينفذ المشروع على جزأين في آن واحد، ومن المقرر إنجاز كافة أعمال المشروع وتسليمه في الربع الثالث من العام 2020.

وأفاد المركز أن المشروع يعزز الربط بين جزيرة أبوظبي من جهة وجزيرتي الريم وأم لفينة من جهة أخرى، كما يسهم في تدعيم انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى سلامة مستخدمي الطرق، ويلبي متطلبات النمو والانتشار السكاني في الإمارة ويدعم التنمية السياحية والعمرانية فيها، ولا سيما أن الطريق الجديد والجسور المبنية عليه سيصبح بإضافاته التجميلية مكاناً جاذباً ومعلماً سياحياً بارزاً في إمارة أبوظبي.