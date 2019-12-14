احذر فتح باب "الثلاجة" في هذه الأوقات!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إذا كنت تشتهي المخبوزات والبسكويت أو تضعف أمام قطعة الكيك مع مشروب ساخن في منتصف اليوم، فأنت من الأكيد تتعرض لهذا السيناريو يومياً، فاعرف أنك لست وحدك!



الكثير من الناس لديهم شهية مبالغ فيها للكربوهيدات، خاصةً للكوكيز والحلويات والآيس كريم، وتزيد هذه الرغبة عند الشعور بالغضب أو الإحباط أو الإرهاق.

وتقول البروفيسور "جوديث ورتمان" المحاضرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤلفة كتاب "قوة السيرتونين"، إن شهية الكربوهيدرات "تعتبر جزء من الحياة اليومية لدى البعض"، وقد توصلت لهذه النتائج حينما قامت بدراسة العلاقة بين الكربوهيدرات والحالة المزاجية.

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وترى ورتمان أن هناك علاقة قوية بين شهية الكربوهيدرات ونقص هرمون السعادة "السيروتونين"، الذي يؤثر على الحالة المزاجية والقدرة على التركيز.

وبعد تحليل النتائج، أضافت رتمان، "اكتشفنا على مدار السنوات الماضية أن التوقيت العالمي الذي يعاني فيه الناس من الشهية المفرطة للحلويات والنشويات هو بين الساعة 3:30 - 5:00 مساءً".

فحسب هذا البحث، عادة ما يشعر الأشخاص الذين يعشقون الكربوهيدرات بالراحة وتعديل الحالة المزاجية خلال 20 دقيقة من تناولهم النشويات والحلويات، كما يلاحظ على هذا النوع من الأشخاص أنهم يعانون عادةً من زيادة الوزن والسمنة، ومعظمهم يتناولون نحو 800 سعر حراري إضافي يومياً مقارنة بغيرهم.

أما لعلاج هذه الحالة، وتعديل الحالة المزاجية، فينصح أخصائيو التغذية بتنظيم الوجبات، بحيث لابد من اعتماد وجبتا الإفطار والغداء، بالاضافة الى الأطعمة الغنية بالبروتين، أما في العشاء فيُنصح بأكل قليل من الرز أو المكرونة لمقاومة حالات تغير المزاج.