مشروب طبيعي للتخلص من الدهون على الكبد.. ما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الكبد هو أحد أهم الأعضاء في الجسم البشري، لأن وظيفته هي معالجة الأطعمة التي نستهلكها، والتخلص من الدهون والسموم وكل المواد الأخرى المؤذية التي تنتشر في جسمنا.



إنه يلعب دوراً كبيراً في صحة مجمل الجسم، لكن كل المواد والأطعمة المصنعة المؤذية التي يزيلها من الجسم، تترك آثاراً سلبية خطيرة عليه. عندما يكون الكبد في حالة سيئة ولا يعمل كما يجب، هذا يترك آثاراً سيئة على كل أعضاء الجسم.

في الخلاصة، من المهم جداً أن نعتني بصحة الكبد ونحافظ عليه نظيفاً، عن طريق إزالة السموم منه بشكل منتظم حتى نحسن وظيفته.

سنكشف لكم عن شراب طبيعي عظيم يساعدكم على تنظيف كبدكم وبالتالي كافة أعضاء جسمكم. بعد تنظيف جسمكم مع هذا الشراب الطبيعي المدهش، سيعمل كبدكم بشكل رائع !

وصفة شراب لتنظيف الكبد

المكونات :

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• 125 غ من الملفوف (الكرنب) الطازج

• قطعة من الزنجبيل (2 سم)

• 25 غ من عروق الكرفس

• 10 غ من النعناع

• 250 غ من الكراث الطازج

• ليمونة حامضة واحدة

• 500 ملل من الماء

طريقة التحضير:

قطعوا الكراث، الملفوف، الكرفس والزنجبيل إلى قطع صغيرة. ضعوها في الخلاط (mixer) مع كوب ماء، وأخفقوا جيداً.

ثم أضيفوا باقي الماء، النعناع وعصير الليمون الحامض. عاودوا الخفق ثم ضعوا الشراب في أكواب.

طريقة الاستخدام :

اشربوا هذا الشراب المدهش مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً.