هذا ما يحدث بعد وضع ظرف الشاي على نبض اليد !

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نرمى أشياء كثيره فى يومنا يمكننا الاستفاده منها لاكننا لانعلم ولا يأتى فى بالنا اننا يمكننا الاستفاده منها ومن ضمن هذه الاشياء هو ظرف الشاى وقد تبين لى ان له عده استخدامات ويمكننا الاستفاده منه بشكل كبير .



جاء على رأسها قدرته العلاجية المضادة للالتهابات في الجسم وبخاصة علاجه الفوري للدغة البعوض والحشرات السامة.

يكفي فقط وضع ظرف من الشاي الرطب على الجرح أو اللسعة التي تتسبب بالألم, وستلاحظون النتيجة الخارقة على الجلد في غصون دقائق.

فضلًا عن ذلك يخفّف ظرف الشاي الالتهابات والحروق التي تصيب البشرة والجلد وذلك بفضل حمض الطنطاليك الذي يسحب اللسعات والحروق من المنطقة الملتهبة. هذا ويساعد على الحفاظ على مناعة الجسم من الأمراض والفيروسات من خلال وضعه على نبض اليد بشكل منتظم.

أما عن استخداماته الأخرى نذكر منها ما يلي :

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– حماية تجهيزات المطبخ من الصدأ: عليكم فقط مسح أواني الطبخ بظرفٍ من الشاي الأسود المستخدم بعد كلّ مرّة تستخدمون فيها هذه الأواني لأنّ حمض الطنطاليك الذي يحتويه الشاي يغطيه بطبقة حماية ضدّ الأكسدة التي تسبّب الصدأ.

– تنظيف الثلاجة : بالإمكان استخدام ظرف الشاي عوضاً عن صودا الخبز لتنظيف الثلاجة من الرائحة الكريهة.

– مع الباستا والحبوب: ضعوا الظرف المستخدم في وعاءٍ من الماء المغلية لإضفاء النكهة إليها، أزيلوا الظرف واسكبوا الباستا أو الأرز أو أي نوع من الحبوب.

– إزالة الشحم عن الصحون : ضعوا ظرف أو ظرفين من الشاي القديم مع الصحون المتسخة وماء دافئة لمدّة 5 دقائق. الشاي يساعد على إزالة بقع الطعام والشحم.

– لتنظيف الأثاث الخشبي أو الأرض: ضعوا ظرفين أو أكثر من الشاي القديم في ماء ساخنة وأضيفوا قطعة من الملابس القديمة ثم امسحوا بهذه القطعة الأسطح الخشبية كالأثاث أو الأرض.

– لمعالجة الدوائر السوداء تحت العينين: بعد شرب الشاي انتظروا الظرف حتى يبرد قليلاً ثم ضعوه فوق العين لمدّة 15 دقيقة لتخفيف الدوائر السوداء والانتفاخ.

الان يمكننا الاستفاده من ظرف الشاى وهل كان لنا ان نتخيل كل هذه الاستخدامات وطبعا كلنا كنا نلقى به فى سله المهملات وطبعا من الان لن نلقى به فى سله المهملات الا بعد ان نستفاد منه