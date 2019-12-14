حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية في السودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطة الانتقالية في السودان صباح السبت حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحه الجيش في نيسان/إبريل الماضي تحت ضغط الشارع.

وقال بيان صدر عن الفريق الركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس «لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال» التي شكلها المجلس السيادي، إن القرار يقضي «بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات (...) والاتحادات المهنية».

كما ينص على «حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية (....)وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة» باسمها.

وتعتبر السلطات هذه النقابات مؤيدة للرئيس السابق الذي سيصدر حكم عليه السبت في قضية فساد. وقد نشرت قوات أمنية كبيرة صباح السبت استعداداً لصدور الحكم، في شوارع الخرطوم.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده البشير وأعلن حله في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما أعلنت حل مجلس نقابة المحامين والإعداد لانتخابات جديدة فيها.

ورداً على هذه القرارات التي تلبي مطالب حركة الاحتجاج، أعلنت نقابة الصحفيين أنها لا تعترف بهذا المرسوم.