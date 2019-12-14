غواصون يخوضون في مياه ملوثة بحثاً عن ضحايا بركان نيوزيلندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شرطة نيوزيلندا إن غواصين فتشوا في مياه ملوثة بالقرب من جزيرة وايت أيلاند البركانية السبت في محاولة لانتشال جثتين متبقيتين بعد ثوران بركان الأسبوع الماضي.

وتلوثت المياه حول الجزيرة بفعل ثوران قوي للصخور والحمم البركانية والمواد الكيميائية على الجزيرة يوم الاثنين مما تسبب في الحد من الرؤية.

وبلغ عدد القتلى 14 شخصاً لكنه قد يزيد نظراً لأن الكثير من الضحايا في العناية المركزة أصيبوا بحروق شديدة.

وانتُشلت ست جثث الجمعة بعدما هبط فريق عسكري يرتدي أفراده أقنعة واقية من الغاز وسترات حماية على الجزيرة غير المأهولة وانتشلوا الجثث في عملية محفوفة بالمخاطر.

وذكرت الشرطة أنه لم يتسن انتشال جثتين متبقيتين لكن جثة واحدة على الأقل شوهدت في المياه على مسافة لا تبعد كثيراً عن ساحل الجزيرة.

واستأنفت فرقة غواصين تابعة للشرطة ومؤلفة من تسعة أفراد عملية البحث في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي وسيدعم فريق غوص تابع للبحرية العملية في وقت لاحق اليوم.

وقالت الشرطة في بيان سابق إنها لن تعود إلى الجزيرة لإجراء عملية بحث على الأرض السبت لكنها ستعود مستقبلاً.

وذكرت وكالة جيونت لرصد المخاطر الجيولوجية في بيان أن هناك احتمالاً بنسبة تتراوح بين 35 و50 في المئة بحدوث ثوران آخر يؤثر في منطقة تتجاوز فوهة البركان خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة بعدما كانت هذه النسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة الجمعة.