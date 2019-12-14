أبوظبي تستضيف مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر «الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بحضور أكثر من 3 آلاف شخص، من أكثر من 150 دولة، و195 جهاز رقابة.

وأكد الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس منظمة الانتوساي، في كلمته الافتتاحية أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر «الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» في دورته الثامنة، تأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية مشاركة المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، ومناهضة كافة أشكاله، مشيراً إلى أن الإمارات من دول العالم المتقدمة في اكتمال ومتانة منظومة تشريعاتها الوطنية بشأن مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.

واستعرض الجهود المتواصلة والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات متمثلة في ديوان المحاسبة في مجال مكافحة الفساد على الصعيد العالمي والإقليمي.

وأكد أن دولة الإمارات من أولى دول العالم الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2006 عبر الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومن هذا الوقت تم إسناد مسؤولية ملف مكافحة الفساد إلى ديوان المحاسبة، بجانب مهمته الأساسية المعنية بالرقابة على المال العام في مختلف المؤسسات الاتحادية بالدولة، ولهذا الأمر شكّلت الدولة لجنة من الخبراء التابعين لعدد من المؤسسات والوزارات الاتحادية، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة، تتولى متابعة وتطبيق كافة الأمور المتعلقة بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بشكل دوري.