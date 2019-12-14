التعليم أساس المواطنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الحديث عن المواطنة والهوية والمسؤولية الاجتماعية، وما يحيط بهذه المفاهيم من نظريات عن المساواة والمدنية، لا يبدو غريباً، فالعنف ينتشر هنا وهناك، والإرهاب يحطم بكل قسوة مفاهيم الحرية والأمن والعيش المشترك، والصراعات العرقية، تطل برأسها في بعض المجتمعات، لتقضي على ما تبقى من الانتماء إلى الوطن، وفي كل الأحوال يركب الناس سفينة الدين تارة، والعرق والسلالة تارة أخرى، فتغيب الصور الكلية للوطن، وتتخلق صور من الانتماء أضيق من حدود الوطن.

يحاول د. أحمد زايد في كتابه «المواطنة الهوية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية» أن يقدم لمفهوم المواطنة والهوية الوطنية، والمسؤولية الاجتماعية، لذا جاء صلب الكتاب منصباً على هذه الموضوعات الثلاثة، التي تمت معالجتها، في ثلاثة فصول متتالية.

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الموضوع الأول الذي تم افتتاح هذا الكتاب به هو موضوع العدالة الاجتماعية، وقد كتب هذا الفصل على خلفية فكرية معروفة في قضايا المواطنة، تتلخص في أن العدالة الاجتماعية هي الأصل في بناء الهوية الوطنية، فالمواطنة لا تنتظم على نحو فعال إلا إذا تأسس النظام الاجتماعي العام على مفاهيم العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.

أما القضية الثانية فتتعلق بمفهوم المدنية الذي يعني، في معناه الشائع، التعايش السلمي بين المواطنين، في علاقة إيجابية بين الأنا والآخر، وهذا التعايش المدني هو الذي يؤسس لقيم المواطنة كالثقة والتسامح والاحترام، وقد غطى الفصل الثاني من الكتاب هذه القضية، ولم يكن ممكناً تناول قضايا المواطنة دون الإشارة إلى التعليم، خاصة التعليم المدني ودوره الأساسي والمهم بناء قيم المواطنة، وقد تمت معالجة هذا الموضوع في الفصل الأخير من الكتاب.

وكما يرى المؤلف فإن الهوية الوطنية تتأسس على خلفية اجتماعية عامة، وتعتبر هذه الخلفية هي الإطار العام، الذي تنتظم فيه أفعال الأفراد وتصقل في إطاره شخصياتهم الفردية.