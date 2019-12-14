تبون رئيساً للجزائر بـ 58 ٪ من أصوات الناخبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية للجمهورية ‏الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

وحقق المرشح الحر عبدالمجيد تبون، بالانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الخميس، من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، ليخلف الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وتقدم تبون الذي حصل على مجموع 4 ملايين و945 ألفاً و116 صوتاً، على كل من عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني الذي تحصل على 17.38 بالمئة، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات (10.55 بالمئة)، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ( 7.26 بالمئة)، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل ( 6.66 بالمئة).

وفور إعلان النتائج شكر الرئيس الجزائري الجديد، أبناء الشعب على الثقة التي وضعوها به بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة. وقال تبون في مؤتمر صحفي إنه سيبدأ «مشاورات» لإعداد دستور جديد يطرح على الشعب في استفتاء عام. وعرض على الحركة الاحتجاجية المعارضة إجراء حوار جاد قائلا إنه سيجري إصلاحات لخفض الإنفاق على الواردات ووعد «بفتح صفحة جديدة» في الجزائر.

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وسيعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين 16 و25 ديسمبر الجاري. ويعد تبون البالغ من العمر 74 عاما سادس رئيس للجمهورية في الجزائر منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962، بعد كل من أحمد بن بلة (1963-1965)، وهواري بومدين ( 1965-1978)، والشاذلي بن جديد - 1979-1992)، واليامين زروال ( 1994-1999)، وعبد العزيز بوتفليقة ( 1999-2019).

وأكد رئيس هيئة الانتخابات المستقلة احمد شرفي في مؤتمر صحفي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات في ظروف شفافة وأجواء احتفالية، بلغت 39.83 بالمئة، متوجها في نفس الوقت بالتهنئة للجيش الجزائري وقوات الأمن المختلفة وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز «التاريخي الكبير». وأوضح أن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي داخل الجزائر بلغت 41.13 بالمئة، بما يعني تصويت 9 ملايين و747 ألفاً و804 ناخبين من كتلة ناخبة تقدر ب23 مليوناً و559 ألفاً و853.

كان شرفي أفاد في وقت سابق، بأن نسبة المشاركة الخاصة بالجالية الجزائرية في الخارج وصلت إلى 8.69 بالمئة بما يعادل اكثر من 78 ألف مصوت من مجموع أكثر من 914 ألف ناخب مسجل. وتحققت نسب المشاركة العالية في الجزائر بمدن الهضاب العليا الغربية والجنوبية، واعترف أن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي كانت ضئيلة جدا في بعض المناطق في اشارة إلى منطقة القبائل التي منع بها الانتخاب، مرجعا ذلك إلى «العوامل التي اعترضت المواطنين في أداء واجبهم الانتخابي». وسجلت بتونس وأبوظبي أكبر مشاركة للجالية الجزائرية في الخارج ب18.65 بالمئة و17.96 بالمئة على الترتيب، في حين كانت أضعف مشاركة بباريس وبرلين ب4.49 بالمئة و5.2 بالمئة على التوالي.

وبعد وقت قصير على إعلان نتيجة الانتخابات، نزلت أعداد كبيرة من المتظاهرين الجزائريين الى شوارع العاصمة للتعبير عن رفضها للرئيس الجديد. وسار المحتجون باتجاه ساحة البريد المركزي بشعارات تندد بالاقتراع. كما أبدوا إصرارهم على استمرار الحراك الشعبي الذي يطالب بالتغيير الجذري في البلاد. وقامت قوات الشرطة بتطويق المتظاهرين ومراقبتهم تحسباً لأي طارئ. وشهدت مدينة بجاية احدى مدن منطقة القبائل مسيرة مماثلة بنفس الشعارات والمطالب.