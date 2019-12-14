«الابتكار الصناعية» تفوز بمناقصة تصنيع مكونات جوازات السفر البيومترية البيلاروسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت مجموعة الابتكار الصناعية عقداً مع «دار بيلاروسيا للطباعة»؛ لتوريد طبقات inlay للبطاقات (شرائح وهوائيات) وجوازات السفر البيومترية لبيلاروسيا، وقد شاركت في المناقصة الشركات الرائدة في صناعة الطباعة المؤمنة عالمياً.

من المخطط الشروع في تصنيع جوازات السفر البيومترية البيلاروسية في أقرب وقت، حيث سيكون الجواز الجديد شبيهاً بجواز بيلاروسي تقليدي، ولكن جودة الورق ستكون أفضل، فضلًا عن العناصر المؤمنة. وقد قامت «دار بيلاروسيا للطباعة» بتجديد خطوط الإنتاج المتخصصة لإصدار الوثائق الثبوتية البيومترية المتوافقة مع المعايير الدولية.

«دار بيلاروسيا للطباعة» هي مؤسسة حكومية رائدة في الدولة ومتخصصة في مجال الطباعة وقادرة على استيعاب مشاريع معقدة.

وبفضل تكنولوجيات عصرية متقدمة وموظفين مهرة وتحديث متواصل للمعدات والأجهزة، والبحث عن موارد جديدة ومجالات واعدة - كل هذا يدل على أنَّ «دار بيلاروسيا للطّباعة» تواكب الشركات والمؤسسات الأمريكية والفرنسية والألمانية العاملة في منتجات الطباعة. ومجموعة الابتكار الصناعية هي شركة رائدة في مجال الطباعة المؤمنة والأنظمة البيومترية والعالمية للحكومات ومؤسسات الأعمال. وتشكل مجموعة الابتكار الصناعية اتحاداً صناعياً عالمياً وحيداً ذا حلقة إنتاج مغلقة، ويقع مقرها في دولة الإمارات. في إطار سلسلة إنتاج فنية تضمن المجموعة تصنيع وثائق ثبوتية إلكترونية على أساس مادة البوليمير والورق، والمجموعة اليوم صاحبة 398 من حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.