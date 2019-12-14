البواردي يؤكد أهمية التعاون الدفاعي مع إندونيسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون الثنائين وسبل تعزيزها وتنميتها، بما يخدم المصالح المشتركة.

وتبادلا خلال اللقاء - الذي تم صباح أمس في جاكرتا - الأحاديث حول فرص التعاون في مختلف المجالات التي تعزز الشراكة بين البلدين.

كما بحث البواردي تعزيز التعاون الدفاعي مع فرابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون في المجال الدفاعي والصناعات العسكرية الدفاعية بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكد البواردي أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات، خاصة المجال الدفاعي.

من جانب آخر، قام وزير الدولة لشؤون الدفاع خلال زيارته إلى جمهورية إندونيسيا بالاطلاع على المجالات المختلفة للصناعات الإندونيسية، كما قام برفقة وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع بزيارة المعهد الوطني للفضاء والملاحة الجوية، وشركة Pindad المتخصصة في الصناعات العسكرية، وشركة Ptdi المتخصصة في مجال صناعة الطيران.

وأشاد البواردي بعمق العلاقات الإماراتية الإندونيسية، والحرص على تعزيزها وتنميتها إلى آفاق جديدة من التعاون والشراكة الثنائية التي تخدم الأهداف والمصالح المشتركة في البلدين الصديقين. كما قام وزير الدولة لشؤون الدفاع بافتتاح الملحقية العسكرية للإمارات في جاكرتا، ورفع علم الدولة، بحضور محمد عبد الله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية، والملحق العسكري وكبار ضباط القوات المسلحة. (وام)