شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية طارئة.. وراشد بن حميد رئيساً لـ «المؤقتة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يترأس إبراهيم عبد الملك ممثل نادي شباب الأهلي، والعضو الأكبر سناً من بين ممثلي الأندية الساعة السادسة من مساء اليوم، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيعقد في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال دبي، من أجل اختيار رئيس اللجنة المؤقتة التي ستدير دفة اللعبة لمدة 90 يوماً.

سيقود عبد الملك (في حال عدم اعتذاره عن هذه المهمة)، مسؤولية قيادة اجتماع العمومية غير العادية؛ للمصادقة على استقالات رئيس وأعضاء الاتحاد، واختيار الرئيس الجديد للجنة المؤقتة، لتصبح كرة الإمارات، مع ترؤسه رئاسة اللجنة، وفي ظل وجود إجماع على أن يتولى دفة رئاسة الاتحاد الجديد لاحقاً، أمام منعطف جديد من أجل البحث عن خريطة طريق تسهم في تعديل المسار، وتأمين كل مقومات النجاح عبر الاستفادة من مكتسبات ما تحقق في الفترة السابقة، وتجاوز السلبيات التي أدت إلى حصول التراجع في الفترة الأخيرة.

وبات من المؤكد أن يكون الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس نادي عجمان، الرئيس الجديد للجنة المؤقتة التي ستدير دفة اللعبة، وتتولى مسؤولية قيادة الاتحاد خلال الفترة الانتقالية، بعد استقالة المهندس مروان بن غليطة و6 أعضاء آخرين، ليصبح الاتحاد بحكم المنحل.

وكان المهندس مروان بن غليطة قد تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد عقب وداع منتخبنا الوطني من منافسات خليجي 24، واحتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى بعدما حصد 3 نقاط من فوز على اليمن، مقابل الخسارة أمام كل من العراق وقطر.

وحظي قرار ابن غليطة بالكثير من ردود الأفعال، خاصة في ظل حجم الانتقادات التي تعرض لها «المهندس» خلال فترة العمل على رأس الهرم الكروي في الخوانيج، خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الأخيرة.

وكان من المتوقع أن تنتهي ولاية المجلس السابق في نهاية إبريل/نيسان المقبل، لكن قرار ابن غليطة بالتنحي عن منصبه فتح باب التغيير على مصراعيه.

آلية قانونية

وشهد مقر الاتحاد في الأيام الأخيرة حركة مكوكية على مستوى العمل والتجهيز من أجل إعداد لعقد العمومية غير العادية، بينما تم العمل في الكواليس على تجهيز اللائحة التي سيعول عليها الرئيس الجديد، والتي يتوقع أن تتضمن عضوين أو ثلاثة أعضاء من المجلس السابق.

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وأسهمت اتصالات الساعات الأخيرة في التوصل إلى اتفاق على لائحة من 11 عضواً لشغل مسؤولية اللجنة المؤقتة برئاسة الشيخ راشد بن حميد، على أن تضم اللائحة خليطاً من أصحاب الخبرة والتجارب السابقة في العمل الإداري والقانوني، سواء في الأندية أو في قطاعات أخرى.

تغييرات طفيفة

وكان «الخليج الرياضي» قد كشف في عدد يوم الثلاثاء الماضي، العاشر من ديسمبر/ كانون الأول أسماء الأعضاء المرشحين لشغل منصب العضوية في المؤقتة، والتي تتضمن كلاًّ من: عبد الله ناصر الجنيبي، وهشام الزرعوني، وأمل بوشلاخ (أعضاء من الاتحاد المنحل)، وصلاح أمين، وعائشة الطنيجي، ومحمد كرم، وغانم أحمد غانم، وعبد السلام منقوش، ويوسف حماد، ومحمد راشد بن بيات.

لكن هذه اللائحة لم تبقَ كما هي؛ حيث حدث بعض التغييرات على اللائحة، ويتوقع أن تتضمن اللائحة الجديدة غانم الهاجري (رئيس مجلس إدارة نادي العين السابق)، وخلفان بالهول، وسالم عبيد الشامسي، إلى جانب عيسى مير ظهير منتخبنا الوطني المونديالي السابق وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة ومشرف الفريق الأبيض سابقاً.

ويتوقع أن يحل الرباعي الجديد بدلاً من: محمد كرم وعبد السلام منقوش وصلاح أمين وهشام الزرعوني.

جدال ومتطلبات

ويتوقع أن تسير آلية الاجتماع في العمومية غير العادية، وفق سيناريو يتمثل في الموافقة بالإجماع على أن يكون الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيساً للجنة الانتقالية، بعد اقتراح اسمه من قبل رئيس اجتماع العمومية، على أن يترك للشيخ راشد بن حميد اختيار أسماء الأعضاء.

أما السيناريو الآخر، فيتمثل حول وجود رغبة لدى بعض الأندية باعتماد مبدأ التصويت على اللائحة المؤقتة، في حال تم عرض الأسماء المرشحة للتواجد بها.