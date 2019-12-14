2941 مؤمناً عليهم حديثاً في «أبوظبي للتقاعد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عبد الرحمن سعيد



كشفت إحصاءات صندوق أبوظبي للتقاعد أن عدد المؤمن عليهم الجدد حتى الربع الثالث من العام الجاري بلغ 2941 مواطناً ومواطنة، فيما بلغ إجمالي المؤمن عليهم حتى الفترة نفسها 88 ألفاً، و997 مواطناً، شكلت نسبة الذكور منهم 56%، بينما شكلت نسبة النساء 44%.

وذكر الصندوق أن القطاع الحكومي يشكل النسبة الكبرى من القوى العاملة المواطنة في الإمارة والمسجلة لدى الصندوق؛ إذ تبلغ 58 ألفاً و211، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع شبه الحكومي 22 ألفاً و526، بينما بلغ عدد المؤمن في القطاع الخاص 8 آلاف و260.

وبيّن الصندوق أن مجموع جهات العمل المسجلة لدى الصندوق بلغت حوالي ألف و362 جهة، منها جهات عمل حكومية وشبه حكومية وخاصة، كما بلغ متوسط سن المؤمن عليهم 35 سنة، وبلغ عدد متوسط سنوات الخدمة 8 سنوات.

وحدد الصندوق شرطين لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة؛ الأول أن يكون المؤمن عليه مسجلاً لديه من خلال عمله في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص، والثاني أن يستوفي الحد الأدنى من مدة الاشتراك اللازمة للحصول على المكافأة عند انتهاء الخدمة (سنة ميلادية كاملة، وفقاً لما حدده القانون).