وظائف شاغرة بجامعة الأمير سطام

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صحيفة الخليج الالكترونية
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأحد، في استقبال طلبات المتقدمين ممّن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة “أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ” في عددٍ من التخصّصات في كليات الجامعة بمقرها الرئيس بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة.
واوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات سيكون عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة: https://irec.psau.edu.sa/OA_HTML/IrcVisitor.jsp?L=AR.
ودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف، إلى التسجيل في موقع الجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة واختيار الوظائف المطروحة المتوافقة مع تخصّص كل متقدم، مشيرةً إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم السبت 24 / 4 / 1441هـ.
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