شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احذري.. تناول الكركم إذا كنت تعانين من أحد هذه الحالات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الكركم يعتبر من أكثر التوابل مبيعاً، سواء للأغراض الطبية أو للاستخدام مع الطعام. الكركم نبات طبيعي ويستخدم كتابل مشهور لرائحته ولونه الأصفر المميز.



ويعتقد الكثيرون ان الكركم ليس له أعراض جانبية لمجرد انه منتج طبيعي. ولكن هذا الاعتقاد خاطئ، فهناك الكثير من النباتات التي لها آثار جانبية ولها تأثيرات سامة أيضاً. وتناول الكركم بكثرة له تأثيراته الضارة على بعض الأشخاص.

وخاصة إذا ما امتزج مع الفلفل الأسود الذي يرفع نسبة امتصاص الكركم بنسبة تتجاوز 200% مما يؤدي الي زيادة نسبة الكركم في الدم. ولكن متى يكون الكركم ضار؟ ومتى يجب تجنبه؟

الإجابة هي انه يجب تجنب تناول الكركم إذا كنت واحدة من الحالات التالية:

حامل او تقومين بالرضاعة الطبيعية

استخدام الكركم على شكل كبسولات مضر جدا للسيدات الحوامل والمرضعات. وأقصى استخدام للكركم هو كتابل في الطعام. لان استخدام الكركم بكميات كبيرة قد يحدث تقلصات في الرحم.

اذا كنت تحاولين الحمل

تناول الكركم قد يؤخر الحمل لأنه يحفز الدورة الشهرية. كما أنه يقلل من معدل هرمون الذكورة عند الرجال، وبالتالي يقلل من الخصوبة ويقلل من حركة الحيوانات المنوية.

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حصوات المرارة

أشارت الدراسات الطبية أن الكركم يسبب مشاكل خطيرة، والم للمرضى الذين يعانون من الحصوات في المرارة. ولكن بالنسبة للاشخاص الطبيعين الكركم يحمي وظيفة الكبد ويمنع تكون حصوات المرارة .

انسداد القنوات الصفراوية

الكركم يزيد من افراز العصارة الصفراوية، ويمنع تكون الحصوات وهذا السبب في انه يسبب خطورة على مرضى انسداد القنوات الصفراوية، لأنه قد يتسبب في انفجار القنوات الصفراوية.

حصوات الكلى

الكركم يحتوي على الاوكسالات الذائبة بكمية كبيرة، والتي بسهولة قد ترتبط بالكالسيوم وتكون أوكسالات الكالسيوم الغير ذائبة. وهي املاح لا تذوب في الماء وتسبب تكون حصوات الكلى. وإذا كنت من الاشخاص المعرضين لتكون الحصوات الكلوية عليك بالامتناع عن تناول الكركم أو تقليل الحد اليومي الى 50 ملي جرام فقط.

مرضى السكر

الكركم يقلل من مستوى السكر في الدم. وتناول الكثير من الكركم قد يُحدث انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم وقد يتسبب في غيبوبة نقص سكر. لذلك مرضى السكر عليهم اتخاذ الحذر عند تناول الكركم. ولا يُفضل أن يكون الكركم في طعامهم بكميات كبيرة.

المُقبلون على اجراء جراحة

هذا الامر خطير جدا فالكركم يزيد من سيولة الدم ويقلل من تجلط الدم. لذلك ينصح الأطباء بالتوقف عن تناول الكركم للمقبلين على أي نوع من انواع الجراحة لمدة 3 أسابيع على الاقل قبل ميعاد العملية.