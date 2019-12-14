شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. توقعات بسقوط امطار والكويت 23 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نهارًا غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة وليلًا مائل للبروده ، وفرصة لسقوط الامطار . الكويت 23 درجة مئوية نهارًا غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة . ليلًا مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 20 كم/ساعة . Advertisements السعودية 24 درجة مئوية حالة من عدم الاستقرار الجوي خاصة على المنطقة الشرقية و مناطق وسط السعودية. الامارات 27 درجة مئوية يتوقع أن تتأثر دولة الامارات بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من اليوم السبت، حيث تهطل زخات الأمطار الرعدية في العديد من المناطق الداخلية والساحلية و تكون غزيرة أحيانا.

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