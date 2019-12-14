شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الشراب الصينيّ الأكثر رواجاً الذي سيخلّصكِ من الوزن الزائد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أصله صينيّ وعمره أكثر من 2000 عام، يُعدّ شراب الكومبوشا Kombucha من أكثر المشروبات صحيّة على الإطلاق.



يحسّن عمليّة الهضم، يعزّز الطّاقة، ينظّف الجسم من السموم، يقوّي جهاز المناعة، يخفّف من آلام المفاصل، يحمي من الأمراض السرطانيّة كما أنّه واحد من العلاجات الأكثر فعاليّة لمحاربة الوزن الزائد.

لم يكن هذا الشراب حكراً على الصين فقط، بل استُخدم كدواء لعلاج العديد من المشكلات في أوروبا القديمة وهو في عام 2015 شكّل ثورة في عالم التغذيّة.

أبرز من يستخدمه الممثلة Naomi Watts كما روّاد اليوغا ومروّجي المأكولات العضويّة.

الممثلّة Naomi Watts وفي يدها شاي Kombucha

كيف يزيل الوزن الزائد؟

كشفت دراسة أُجريت عام 2015، أنّ شراب الكومبوشا يعزّز عمليّة الأيض ويمنع تكدّس الدهون في الجسم وذلك لاحتوائه على أسيد الأسيتيك الموجود في خلّ التفاح وعلى مادّة بوليفينولز التي تساعد على حرق الدهون، يكفي فقط شرب 120 ميللتر من هذا الشاي قبل كلّ وجبة.

كيف تحصلين هذا الشاي؟

هذا الشاي موجود في محلاّت التغذيّة، ولكن في حال أردتِ صنعه في المنزل، أنتِ بحاجة إلى:

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¾ غالون من الماء المقطّر

كوب من السكّر الأبيض

4 أكياس من الشاي (أخضر أم أسود)

120 ميللتر من خلّ التفاح

1 فطر كومبوشا كبير

إناء زجاجيّ كبير

مربّع من القماش

شريط مطاطيّ

ملعقة كبيرة

طريقة التحضير:

ضعي المياه والسكّر في إناء على حرارة مرتفعة لمدّة 5 دقائق.

بعد مرور 5 دقائق، أبعدي الإناء عن النار وأضيفي إليه أكياس الشاي واتركيها في المزيج لمدّة 10 دقائق فقط.

ضعي الشاي في الإناء الزجاجيّ وأضيفي إليه الخلّ والفطر، ثمّ غطّي الإناء بقطعة القماش واحكمي الغلق بالشريط المطاطيّ.

ضعي الإناء في مكان مظلم لمدّة 10 أيّام.

بعد 10 أيّام، ستلاحظين أن كومبوتشا صغير قد نما على الكومبوتشا الكبير. افصليهما عن بعضهما البعض وصفّي الشاي مع الكومبوشا الصغير في عبوة زجاجيّة واحفظيها في الثلاجة.