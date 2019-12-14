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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السبانخ مفتاح إنقاص الوزن والرشاقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن السبانخ مفتاح إنقاص الوزن والرشاقة، فهي تحتوي على مادة "ثايلاكويد"، التي تعمل على إبطاء عملية الهضم، ما يزيد من الشعور بالشبع، ويحد من نوبات الجوع الشديدة.
وتستند المجلة المعنية بالصحة والجمال إلى نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة لوند السويدية، حيث طُلب من 38 امرأة بدينة تناول مشروب سموزي يحتوي على مادة "ثايلاكويد" في صباح كل يوم على مدار ثلاثة أشهر، وتم تقسيم المشتركات إلى مجموعتين، الأولى تناولت مشروباً يحتوي على هده المادة، بينما تم تطبيق تأثير البلاسيبو (العلاج الوهمي) على المجموعة الثانية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن المجموعة، التي تناولت المشروب المحتوي بالفعل على مادة ثايلاكويد نجحت في إنقاص وزنها أكثر من المجموعة الثانية، وتمكنت في المجمل من اتباع نظام غذائي، ولم تواجه نوبات جوع.
لذلك نصحت الدراسة من يرغب بانقاص وزنه سلق السبانج وأكلها مع حامض، ويمكن الاحتفاظ بمياهه وشرب القليل منه قبل الاكل.
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