أعراض تشير إلى تضخم البروستاتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعرّف البروستاتا بأنّها غدة ليفيّة هرمونيّة، توجد حول مجرى البول عند عنق مثانة الرّجل لإفراز السائل المنوي الّذي تنطلق معه الحيوانات المنويّة عند عمليّة القذف.



انسداديّة بوليّة تردّد البول: وهو الصّعوبة في بدء التبوّل، ونقصان قوّة وعيار ( القطر الداخلي ) للبول والتّنقيط بعد التبوّل.

Advertisements

ضعف مجرى البول أثناء التبوّل، وإحساس الشّخص بأنّه لم يكمل عمليّة التبوّل، وأنّ هناك بول مع إنهائه التبوّل.

التبوّل المضاعف: وهو التبوّل للمرّة الثّانية خلال ساعتين من التبوّل السّابق.

أعراض تهيّجيّة إلحاح البول: وهو الشّعور فجأةً بحاجة شديدة جدّاً للذّهاب إلى الحمّام والتبوّل.

تكرار التبوّل: وهو الذّهاب إلى الحمّام للتبوّل أكثر من ستّ مرّات في اليوم التبوّل في الليل. ويقوم الطبيب بتشخيص المرض عن طريق عمل فحصٍ سريريّ للمريض، وعمل فحصٍ شرجيّ عن طريق الإصبع، وعمل فحصٍ كامل للجهاز العصبيّ؛ حيث يتمّ فحص حجم وتماسك غدّة البروستاتا عن طريق الفحص الشرجيّ المستقيميّ الإصبعيّ، فيلاحظ أنّ غدّة البروستاتا كبيرة في الحجم، وذات ملمس ناعم ومرن. أمّا إذا لاحظ الطّبيب وجود صلابة أثناء الفحص لهذه الغدّة فمن المحتمل أن يكون المرض هو سرطان البروستات.