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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديفيد بيكهام الأعلى أجرا على انستجرام في 2019 يليه كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ديفيد بيكهام الأعلى أجرا علىانستجرام في2019 يليه كريستيانو رونالدو
السبت 14 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
لاعب كرة القدم الشهير "ديفيد بيكهام" تفوق الآن في مجال جديد في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كشفت مجلة "Elle" نقلا عن الديلي ميل أن اللاعب السابق وزوج فيكتوريا بيكهام البالغ من العمر 44 عاما قد أصبح نجم الانسجرام الأعلى أجرا وفقا لنتائج" buzzbingo" ووصل المبلغ لـ"10.7 مليون دولار" في عام 2019 خلال الشبكة الاجتماعية، والذي ساعده في الوصول لذلك الصور التي ينشرها برفقة زوجته وأبنائه الأربعة بروكلين (20 عاما)، روميو (17 عاما)، كروز(14 عاما)، وهاربر (8 أعوام)، وتجلب له هذه الصور في المتوسط ما يقرب من 357000 دولار لكل منشور.
ويلي ديفيد بيكهام في قائمة الأعلى أجرا على حساب الانستجرام لعام 2019 لاعب كرة القدم "كريستيانو رونالدو" الذي جمع أكثر من 47 مليون دولار في عام 2019 ، يليه ليونيل ميسي بـ (23.3 مليون دولار(، وكيندال جينر بملغ(15.9 مليون دولار)، تليها سيلين غومز ونيمار إميلي راتجكوفسكي، زلاتان إباهيموفيتش، وبيلا حديد.
كما أن عائلة كاردشيان من المؤثرين على حساب انستجرام، لكن لا تزال كيلي جينر الأعلى أجرا عن عائلة كاردشيان وتليها المغنية أرينا غراندي، التي تتلقى أكثر من 750000دولار لكل منشور.
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