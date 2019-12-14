وزيرة الطاقة اللبنانية تعلن عن موعد حفر أول بئر نفطية قبالة سواحل البلاد

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

أعلنت وزيرة الطاقة اللبنانية، ندى بستاني، اليوم الجمعة، عن بدء أعمال حفر أول بئر نفطية قبالة سواحل لبنان في شهر يناير المقبل عام 2020.

وقالت بستاني، خلال مؤتمر صحفي: "نتشارك اليوم سويا لحظة مهمة في تاريخ لبنان لإطلاق أول خطوة تنفيذية في مرحلة الاستكشاف، وهي إصدار وتسليم رخصة الحفر بأول بئر استكشافية في البلوك رقم 4 لكونسورتيوم شركات، توتال، إيني، نوفاتيك"​​​.

وأضافت بستاني: "هذا الحدث هو نتيجة الجهود المتراكمة خلال تولي الوزراء السابقين منذ العام 2009، وكان أهمها إعداد القوانين والمراسيم اللازمة وإطلاق دورات التراخيص الأولى والثانية وصولا لتوقيع العقود في البلوكين 4 و9 مع بداية عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

وتابعت الوزيرة أنه سيتم العمل على البلوك رقم 9 بعد البلوك رقم 4، بحسب الخطة، وأن عملية الحفر ستستغرق نحو شهرين، إضافة إلى شهرين آخرين لتحليل المعطيات ومعرفة إمكانية وجود استكشاف تجاري.

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وأشارت الوزيرة اللبنانية إلى أن حفر البئر ستقوم به السفينة التابعة لشركة "Vantage" والموجودة حاليا في مصر، وستتوجه إلى لبنان فور الانتهاء من أعمال تقوم بها هناك.

ولفتت بستاني إلى أن العمل على هذه البئر سيؤدي إلى الحصول على معلومات مهمة عن النظام الجيولوجي البترولي في بحر لبنان ما ينعكس إيجابا على باقي البلوكات وعلى دورة التراخيص الثانية.

المصدر: وكالات