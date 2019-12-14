السلطان قابوس يعود إلى عمان بعد فحوصات طبية في بلجيكا

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عاد سلطان عُمان قابوس بن سعيد، اليوم الجمعة، إلى مسقط بعد زيارة قام بها إلى بلجيكا لدواع طبية.
وأكد ديوان البلاط السلطاني في بيان أصدره اليوم أن السلطان قابوس عاد إلى بلاده بعد "إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية في مملكة بلجيكا"، دون الكشف عن تفاصيل تلك الفحوصات.
ومن مسقط، غادر السلطان البالغ من العمر 79 عاما، والذي تولى مقاليد الحكم في البلاد عام 1970 إثر انقلاب، إلى بلجيكا، السبت الماضي، وذلك بعد رحلتين خارجيتين على الأقل قام بهما لدواع طبية منذ عام 2014.
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ولم يحضر السلطان قابوس بسبب رحلته إلى بلجيكا القمة السنوية لمجلس التعاون الإسلامي في السعودية، الثلاثاء الماضي.
المصدر: وكالة الأنباء العمانية
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