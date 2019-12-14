دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الكويت تجدِّد تحذير مواطنيها من السفر للعراق

جددت سفارة الكويت لدى بغداد، دعوتها للمواطنين الكويتيين بعدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، داعية الموجودين هناك إلى المغادرة فورًا؛ حفاظًا على أمنهم وسلامتهم في ظل الأوضاع التي يشهدها العراق حاليًا.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الكويتية، اليوم الجمعة حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

أكد البيان، ضرورة التقيُّد والالتزام بالقوانين المعمول بها في العراق والتي تحظر الصيد في عموم الأراضي العراقية

ونوه بأن مخالف تلك القوانين يقع تحت طائلة عقوبات تصل الى السجن.

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وأبدت السفارة الكويتية أملها بأن «يعم الأمن والاستقرار في ربوع العراق الشقيق.

وفى الرابع من أكتوبر الماضي، أصدرت الخارجية بيانًا مماثلًا دعت فيه مواطنيها الذين ينوون السفر للعراق إلى التریث وعدم السفر؛ نتیجة الاضطرابات والمظاھرات التي یشھدھا عدد من المدن العراقیة.

كما أهابت الخارجية في حينها بالمواطنین الموجودین– حينئذ- بالعراق إلى ضرورة مغادرته بالسرعة الممكنة واتخاذ أقصى درجات الحیطة والحذر.

ويشهد العراق احتجاجات منذ أكثر من 40 يومًا للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل وإقالة الحكومة وتعديل الدستور وإقرار قانون جديد للانتخابات ينهي هيمنة الكتل السياسية الكبيرة على البرلمان.