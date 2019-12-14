عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل تتيح خاصية الترجمة الفورية للهواتف الذكية

السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365

بعد أن أمدت جوجل Google شاشات العرض الذكية بخاصية الترجمة الفورية التي يدعمها مساعد جوجل google assitant في وقت مبكر من العام الجاري، وسعت الشركة الأمريكية من نطاق منحها لخدمة الترجمة الفورية، ولكن تلك المرة لأجهزة الهواتف الذكية الداعمة لنظامي تشغيل الأندرويد Andriod وآي أو إس iOs.



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وحسب موقع "engadget" فإن ميزة الترجمة الفورية الخاصة بالهواتف الذكية ستكون متوافرة لجميع الأجهزة الداعمة لمساعد جوجل Google assistant في جميع أنحاء العالم.

ولن يكون استخدام خاصية الترجمة الفورية عبر الهواتف الذكية الداعمة لمساعد جوجل Google assistant معقدة، حيث سيكتفي المستخدمون على سبيل المثال بقول عبارة مثل "مرحبا جوجل ساعدني في التحدث باللغة الألمانية"، ليُظهر مساعد جوجل Google Assistant بعد ذلك نصا مكتوبا مترجما على الهاتف لتقديم المساعدة المقترحة في محاولة لجعل المحادثة أكثر سرعة ومرونة.

وسيتمكن حاملو الأجهزة الذكية الداعمة لمساعد حوجل Google Assistant من التمتع بميزة استخدام الكاميرا في الترجمة، حيث من الممكن تصوير الكلمات والعبارات عبر الكاميرا وترجمتها بشكل فوري وقراءتها بسهولة من خلال النص المترجم، أو الاستماع إليها من خلال الضغط على زر السماعة الموجودة على مساعد جوجل Google assistant.