ويللا كاثر تعيد اختراع الرواية

أصدر المركز القومي للترجمة المجموعة القصصية «الشباب وبريق الميدوزا» للكاتبة الأمريكية «ويللا كاثر» بترجمة إيزابيل كمال، التي تشير في تقديمها للترجمة إلى أن «كاثر» ولدت في مزرعة جدها لأمها بولاية فرجينيا عام 1873، وعندما بلغت التاسعة من عمرها انتقلت مع العائلة للإقامة في نبراسكا، وهناك بدأت ممارسة الكتابة الأدبية بمقال نقدي عن توماس كارليل نشرته في إحدى الصحف عندما كانت في السنة الأولى من دراستها الجامعية.

نشرت كاثر مجموعتها القصصية الأولى «حديقة القزم» عام 1905 لكنها حققت النجاح الكبير بإصدار ثلاثيتها عن البراري: «يا أيها الرواد- أغنية القبرة- عزيزتي أنطونيا» تلك الثلاثية التي قال عنها سنكلير لويس: «إنها تجعل العالم خارج أمريكا يعرف نبراسكا كما لم يفعل كاتب غيرها» وفي العقدين الأول والثاني من القرن العشرين حصلت على جائزة بوليتزر عام 1922 عن روايتها «واحد منا».

في الثلاثينات بدأ بعض النقاد ينبذونها باعتبارها كاتبة رومانسية مريضة بالحنين إلى الوطن، لا تستطيع مواجهة الحاضر والتعايش معه، فقد اتهمها أحد النقاد بالفشل في مواجهة الحياة المعاصرة كما هي، والهروب إلى ماض مثالي، وخلال فترة الكساد الاقتصادي الكبير كان ينظر إلى أعمالها على أنها تفتقر إلى العلاقة بأرض الواقع، ما أدى إلى إحباطها بسبب هذه النظرة النقدية السلبية لأعمالها، فأعدمت مجموعة من رسائلها ووضعت نصاً في وصيتها يقضي بمنع نشر رسائلها، وعلى الرغم من ذلك الهجوم العنيف ظلت ويللا كاثر كاتبة محبوبة واستمرت رواياتها ومجموعاتها القصصية تحقق أعلى المبيعات.

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كانت كاثر تفضل النقاد والكتاب الكبار، عن المعاصرين لها، وكانت بشكل عام تشعر بالتعالي على الكاتبات النساء، وتتهمهن بالإفراط في العاطفية، واحدة فقط هي التي نجت من هذا الحكم، هي «سارة أورن جيويت» التي صارت صديقتها ومستشارتها الخاصة، وقد نصحتها بأن تستخدم راوية امرأة في كتاباتها، لكن كاثر كانت تفضل الكتابة من وجهة نظر ذكورية، كذلك أعجبت بأعمال الكاتبة كاثرين مانسفيلد، وعلى الرغم من أن بعض النقاد اتهموها بالانفصال عن عصرها، والفشل في استخدام التقنيات التجريبية.

وأبدت إحدى الروائيات الإنجليزيات إعجابها بكاثر قائلة: «إن كل عمل كتبته كانت تعيد به اختراع شكل الرواية» ووصفت أعمالها بأنها شروق وغروب للشمس، إنها الإيجاز للحياة، وإيجاز للعلاقة بين ما هو يومي وتمزيق ما هو يومي، تلك اللحظة عندما تسقط الرغبة، خاصة في روايتها الأولى، لقد كتبت عن أهوال الحياة وعن جمالها، مثل شخوص هنري جيمس المغتربة، ذلك الكاتب الذي كان له كبير التأثير في كاثر، نجد أن معظم الشخصيات في أعمالها يعيشون بوصفهم مهاجرين في المنفى، شخصيات تحاول شق طريقها وسط ظروف قاسية، لقد شعرت بوجود ارتباط بين المهاجرين المفعمين بذلك الشعور الطاغي بالاغتراب وبينها هي شخصياً، عندما عانت المشاعر نفسها حين عاشت في التخوم، حتى إن إحدى الناقدات كتبت إن كاثر هي أول من منح المهاجرين مكانة بطولية في الأدب الأمريكي.

في عام 1932 نشرت كاثر آخر مجموعة قصصية لها «أقدار غامضة» ثم بدأت في كتابة روايتها «لوسي جايهارت» وهي الرواية التي تكشف مدى سوداوية رؤية الكاتبة التي كانت قد بدأت تخطو في العقد السابع من عمرها، وكانت تعاني مرارة الفقد، وازداد حزنها حين شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، وعندما استسلمت فرنسا للنازية كتبت في يومياتها: «يبدو أنه لا مستقبل لأحد في جيلي»، وعلى الرغم من أنها عانت التهاباً في وتر يدها، كان يعيقها عن الكتابة، لكنها تمكنت من إنجاز جزء كبير من رواية تدور أحداثها في أفينيون بفرنسا، وعندما ماتت اضطرت صديقتها إلى تدمير المخطوطة، بناء على تعليمات كاثر، التي كانت صحتها تتدهور، في آخر حياتها، وماتت عن 73 عاماً في 24 إبريل عام 1947.