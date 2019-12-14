الجيش الليبي نحو وسط طرابلس ويحرر معسكر حمزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، من فرض سيطرتها على معسكر حمزة جنوب العاصمة طرابلس، وأكدت المصادر إسقاط طائرة تركية في محيط العاصمة، في وقت بدأت تعزيزات عسكرية جديدة للجيش التوجه إلى محاور القتال المختلفة.

وأكدت المصادر أن معسكر حمزة، الواقع بمنطقة مشروع الهضبة بالجنوب الشرقي للعاصمة، والذي يبعد بمسافة 4 كم تقريباً عن طريق الشط المؤدي لقلب طرابلس، أصبح بيد قوات الجيش الليبي، لافتة إلى أن الاشتباكات متواصلة في أكثر من محور بجنوب طرابلس، بحسب موقع «بوابة إفريقيا الإخبارية».

من جهة أخرى، أكد مصدر عسكري في تصريح ل «بوابة إفريقيا الإخبارية»، أن قوات الجيش الليبي تتقدم منذ فجر الجمعة، بخطى ثابتة في محاور العاصمة طرابلس، وسيطرت على عدة مواقع وأحياء جديدة تحت غطاء من سلاح الجو. كما تواصل قوات الجيش تقدمها في محور عين زارة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، في بيان لها على فيسبوك، أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدفت طائرة مسيرة تركية وقامت بإسقاطها في سماء العمليات، تحديداً بمحور عين زارة.

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وأعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب، أن الجيش تقدم في أكثر من محور بالمنطقة الغربية، مشيراً إلى سيطرته على جسر الزهراء والناصرية، إضافة إلى مصنع الهريسة. وأضاف أن تقدم الجيش أدى إلى إرباك كبير في صفوف المجموعات المسلحة المتبقية، وسط هروب عدد من قياداتها. إلى ذلك، أعلن أن الوحدات العسكرية تمكنت من تأمين شمال غرب مخيم اليرموك جنوبي العاصمة. وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية للعربية/الحدث أن معسكر حمزة الذي سيطر عليه الجيش الليبي، كان من أهم مواقع مسلحي حكومة الوفاق.

وأكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، سيطرة الجيش الجوية على العاصمة الليبية، قائلاً: «لدينا سيطرة جوية ومدفعية كاملة على العدو في طرابلس». وأضاف في اتصال مع العربية: «قواتنا نفذت عمليات نوعية ضد أهداف لكتائب حكومة الوفاق في طرابلس». كما شدد المسماري على أن «نداء القائد خليفة حفتر للميليشيات من أجل إلقاء السلاح هو الأخير». وقال المسماري إن «وحدات الجيش بدأت بالتقدم نحو العاصمة، وإن بعض المساندين في الداخل بدأوا القيام بعملياتٍ نوعية ضد الميليشيات داخل طرابلس». وأضاف أن «المعركة التي أعلنت ما زالت في بدايتها»، وأن «حكومة الوفاق لديها ميليشيات غير متجانسة ولن تصمد أمام القوات المسلحة في كل مراحل هذه المعركة».

في المقابل، نفى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في كلمة متلفزة، الجمعة، اقتحام العاصمة. وقال: «لا ساعة صفر سوى صفر الأوهام، ولا سيطرة ولا اقتحام لطرابلس وأحيائها». وأضاف: «قواتنا تجهزت لصد العدوان والذود عن العاصمة، وقامت بتحرير عريان».

بدوره، نفى عبدالمالك المدني، الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات الوفاق، الجمعة، تقدم الجيش الليبي وسط طرابلس. وأكد في تصريحات تلفزيونية أن الأوضاع تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق، مشيراً إلى أن عمليات الكر والفر مستمرة بالوتيرة ذاتها التي جرت خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

في غضون ذلك، تحركت الكتيبة 646 مشاة، أقوى كتائب الجيش الليبي، صباح أمس الجمعة، باتجاه محاور المعارك بالعاصمة طرابلس، لمساندة الوحدات العسكرية الموجودة هناك والمشاركة في العمليات القتالية ضد الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، تمهيداً لتحرير طرابلس. وأظهر مقطع فيديو تحرّك عشرات الآليات العسكرية التابعة للكتيبة بكامل عتادها وأفرادها نحو طرابلس، فيما يبدو أنها أكبر معركة سيخوضها الجيش الليبي بعد تحريره لمدينتي بنغازي ودلالة من الجماعات الإرهابية وإحكام سيطرته على منطقة الهلال النفطي. (وكالات)