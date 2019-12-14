شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطوي صفحة «بريكست» بفوز جونسون الساحق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوت بريطانيا، أمس الجمعة، سنوات التردد حيال «بريكست» بعد الإعلان عن فوز المحافظين بقيادة بوريس جونسون، بالانتخابات التشريعية، وتعهد الأخير بتحقيق الانفصال نهائياً عن الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر المقبل، بعدما مني «العمال» بهزيمة نكراء، بتسجيل أسوأ نتائج منذ الثلاثينات، وأعلن زعيمهم جيرمي كوربن نيته الاستقالة، في وقت دعا القادة الأوربيون إلى مناقشة العلاقة المستقبلية مع لندن، وسط تحذيرات من تحولها إلى «منافس غير منصف».

وتشير النتائج شبه النهائية إلى فوز المحافظين بأغلبية 364 مقعداً من أصل 650 في مجلس العموم بفضل انتزاعهم دوائر مؤيدة تقليدياً لحزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة الذي تقلصت مقاعده إلى 203، مسجلاً أسوأ نتيجة منذ 1935، ما شكل ضربة موجعة لزعيمه كوربن، الذي أعلن أنه لن يقود حزبه في الانتخابات المقبلة، معرباً عن «خيبة أمل كبيرة». واستُقبل جونسون قبيل الظهر في قصر باكنجهام لتكلفه الملكة إليزابيث الثانية، رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال جونسون غداة الإعلان عن فوزه، إنه يريد بناء «حكومة شعبية»، مضيفاً من أمام مبنى داونينج ستريت: «أرغب في أن يشرع الجميع في الاستعدادات لعيد الميلاد، وهم يشعرون بالسعادة والأمان، فيما تسارع حكومة الشعب في القيام بأعمالها».

وتابع: «أريد أن نجعل 2020 عاماً من الرخاء والنمو والأمل، وأن نقدم برلماناً يعمل لصالح الشعب». وأكد أن حزب المحافظين سيحترم «التفويض الساحق» بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني المقبل، والوفاء بأولويات مثل الخدمة الصحية الوطنية (إن إتش إس).

ورأى في انتصاره مؤشراً إلى قرار البريطانيين «القاطع الذي لا يمكن مقاومته ولا التشكيك فيه» بطي صفحة الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً من شراكة شهدت الكثير من التقلبات.

ودفع الزعيم العمالي كوربن ثمن موقفه الملتبس بشأن «بريكست»، وكذلك ثمن عدم اتخاذه خطوات حازمة حيال اتهامه بتبني مواقف راديكالية. وعلى الرغم من حديث جونسون عن «زلزال» أعاد رسم المشهد السياسي، فإنه يسعى أيضاً إلى طرح نفسه في موقع جامع، مردداً وعوده الانتخابية بالاستثمار في قطاعي الصحة والأمن. ويعرض برنامجه التشريعي خلال الخطاب التقليدي الذي تُلقيه الملكة، الخميس المقبل، غداة استئناف البرلمان عمله. واختلفت الصحف البريطانية بين من أبدى سروره لنتيجة الانتخابات ومن ندد ب«كابوس»، لكنها أجمعت على الطابع «التاريخي» لفوز جونسون.

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ولن يحدث أي تغيير في الوقت الحاضر بسبب المهلة الانتقالية الممتدة حتى نهاية 2020، والتي ستواصل بريطانيا خلالها تطبيق التنظيمات الأوروبية لتفادي طلاق شديد الوطأة، لكن البلد مقبل بعد ذلك على مرحلة جديدة لا تقل خطورة ستستمر لأشهر، وربما لسنوات، وستشهد مفاوضات متشعبة وصعبة حول العلاقة المستقبلية مع التكتل الأوروبي. وأبدى الأوروبيون، أمس، «استعدادهم» لخوض هذه المفاوضات، لكنهم أكدوا أن ذلك لن يحصل بأي ثمن كان. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال معلقاً على المهلة الضيقة المتبقية للتفاوض بشأن اتفاق تجاري مع بريطانيا بعد بريكست: «من غير الوارد إتمام المفاوضات بأي ثمن، يمكن إتمام مفاوضات حين نعتبر أن النتائج متوازنة، وتضمن مراعاة المخاوف». ودعا إلى التصديق بسرعة على اتفاق الخروج.

من جهتها حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أنه «سيكون هناك منافس عند أبوابنا. وذلك قد يدفعنا أيضاً لنكون أسرع في اتخاذ قراراتنا»، معتبرة أن الوضع الذي سينجم عن بريكست قد يكون «محفزاً».

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوعد ب«اتفاق تجاري جديد مهم، يمكن أن يكون أكبر وأربح بكثير من أي اتفاق قد يتم إبرامه مع الاتحاد الأوروبي».

وانعكست نتائج الانتخابات ارتياحاً بين المستثمرين مع تبدد الغموض المحيط بالاقتصاد البريطاني، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني. ولم تجد دعوات جونسون إلى وحدة الصف، أصداء إيجابية لدى الحزب الوطني الأسكتلندي الذي عزز موقعه بفوزه ب48 مقعداً مقابل 35 سابقاً، ما من شأنه تشجيع الميول الانفصالية.

وقالت رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستورجن، إن هذا النجاح «يعزز التفويض» لتنظيم استفتاء جديد حول مستقبل أسكتلندا المعارضة لبريكست. ورأت أنه يعود للأسكتلنديين أنفسهم أن يقولوا ما إذا كانوا يريدون تنظيم مثل هذا الاستفتاء، وليس للحكومة المركزية في لندن التي تعارض ذلك.

أما في إيرلندا الشمالية، فتراجع الحزب الوحدوي الديمقراطي أمام الشين فين الجمهوري، ما يطرح هنا أيضاً مسألة وحدة المملكة.

وتلقى الليبراليون الديمقراطيون الذين أرادوا وقف بريكست صفعة؛ إذ لم يفوزوا سوى ب11 مقعداً، بخسارة مقعد.(وكالات)