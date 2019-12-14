شكرا لقرائتكم خبر عن «حارس سطح العالم».. الخيال ممنوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

تخيل أنك ممنوع من «التخيل»، وأن ثمة عالماً كاملاً يعتبر أن كل الخيالات هي رموز للشر، ومؤشر على خطر داهم قد يغير وجه البشرية جمعاء. تلك هي معالم الديستوبيا المستقبلية التي تغوص فيها الكاتبة الكويتية بثينة العيسى من خلال روايتها «حارس سطح العالم»، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ومنشورات تكوين سنة 2019.

ترتحل العيسى بقارئها في عالم يعمل حثيثاً وبشكل مقنن على التصدّي لتجليات المخيلة في الأدب والكتابة، وتقدم من خلال ذلك صورة عن عالم أصبح خاليًا من القصص والحكايات، وعن «رقيب كتب» مهمته الأولى هي القضاء على كل الكتب التي تحمل أي بذرة خيال.

تنتقل العيسى عبر سردها في الرواية إلى عالم ذلك الرقيب وأسرته ومجتمعه، الذي تحول إلى قارئ يواجه أزمة في التعامل مع خياله، رغم أنه مكلف أساساً بمنع الخيال والكتب التي تسافر في فضاءاته.

نالت الرواية مراجعات عديدة على مواقع مراجعات الكتب، وتراوحت الآراء بشأنها بين العديدين ممن يرون أنها جسدت رواية ديستوبيا عربية بامتياز، والبعض ممن يرون أنها لم تكن سوى محاولة استنساخ لروايات سابقة عالمية، أو أنها لم ترق إلى مستوى روايات الكاتبة الأخرى.

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أحد القراء يرى أن هذه الرواية لا يمكن أن تكتبها سوى بثينة العيسى وكأنها مفصلة لها هي بالذات ويقول: «لو تم طرح موضوع هذه الرواية على القراء العرب في المقام الأول، وتم ترشيح أسماء الكتاب في الوطن العربي لانتخاب واحد ليقوم بكتابة هذا العمل، لتم اختيار العيسى بلا أدنى شك».

ويعتبر نفس القارئ أن الرواية وكاتبتها احترمتا عقل القارئ المثقف جداً ويقول: «أحببت فيما قرأت احترام الكاتبة للقارئ اليقظ، أو القارئ المثقف، إذ احتوت الرواية على ذكر العديد من الروايات الأخرى بحرفية ترفع لها القبعة، ما جعلني وكثيرين غيري نحب أن نكمل القراءة».

ويؤكد قارئ آخر أن هذه الرواية تضاهى روايات الديستوبيا العالمية ويعبر عن ذلك قائلا: «هذه هي الرواية الديستوبية العربية وهي تضاهي تلك الأجنبية جمالا».

لكن قارئاً آخر يرى أن الرواية حملت رمزية متكلفة وإطناباً مملاً ويفسر ذلك قائلا: «الرمزية متكلفة في الرواية، وفيها حالة من الإطناب الممل ووعورة في السرد تصنع منه هضاباً ثقيلة على لياقة القارئ وعندما تستوي على السطح يصبح المضمون قفاراً».

وعلى عكس القارئ السابق يأتي آخر ليثني على السرد في الرواية وتوصيف الشخصيات وتسلسل الأحداث فيقول: «أسلوب السرد في الرواية ساحر جداً، عذب لأبعد الحدود، مؤثر حين يُريد وساخر عندما يشاء، تسلسل الأحداث متقن وجميل، منظم وغني بالمعاني، وشخصيات الرواية شفافة جداً تتحرك بسلاسة».

ويؤكد أحد القراء أن الرواية تبدو أقل مستوى من روايات الكاتبة السابقة وأنها حملت تقليداً لسلسلة «مقبرة الكتب المنسية» لكارلوس زافون ويقول: «شعرت أن هذه الرواية لا تصلح لأن تكون رواية لبثينة العيسى بعد رواياتها السابقة خصوصاً بعد روايتها خرائط التيه، شعرت كذلك أن الرواية هي محاولة استنساخ لسلسلة (مقبرة الكتب المنسية) لكارلوس زافون، لكنها لم تستطع مجاراته».