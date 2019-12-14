شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» تصدر «خريطة الكنز» لمواقع الجليد على سطح المريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» ما وصف ب «خريطة الكنز» لمواقع الجليد المحتملة على المريخ للمساعدة في البحث عن الماء على الكوكب الأحمر.
ووفقاً للوكالة، فإنه في بعض الأماكن، يكون الجليد تحت السطح بمسافة لا تزيد على 2.5 سنتيمتر، ما يجعله في متناول الزوار في المستقبل بسهولة.
وقال سيلفان بيكو الخبير في مختبر الدفع النفاث التابع ل «ناسا»: لن تحتاج إلى حفار للوصول إلى الجليد. يمكن استخدام مجرفة صغيرة، وأضاف: نحن مستمرون في جمع البيانات المتعلقة بالجليد المدفون على سطح المريخ، مع التركيز على أفضل الأماكن لرواد الفضاء.
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