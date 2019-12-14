شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي توصي بمساءلة ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، بمساءلة الرئيس دونالد ترامب، بتهمتي إساءة استغلال السلطة وعرقلة تحقيق للكونجرس، بشأن محاولته إرغام أوكرانيا على تشويه سمعة منافسه السياسي في الانتخابات المقبلة الديمقراطي جو بايدن. وتمهد موافقة اللجنة على هاتين المادتين الطريق أمام إجراء تصويت بهذا الشأن بمجلس النواب بكامل أعضائه الأسبوع المقبل. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفة.

وفي نهاية مفاجئة لجلسة ماراثونية للجنة القضائية التابعة لمجلس النواب أمس الأول، قرر رئيسها جيري نادلر تأجيل التصويت النهائي على مادتي العزل لمنح أعضاء اللجنة مزيداً من الوقت «للعودة إلى ضمائرهم» والنظر في الأدلة التي تم تقديمها ضد الرئيس.

واتّهم الجمهوريون نادلر، بإدارة محكمة تتجاهل مبادئ العدالة، لكن الديمقراطي جيمي راسكن شدد على أن الديمقراطيين لا يريدون أن يتم اتهامهم باتّخاذ خطوة بهذه الأهمية ضد الرئيس خلال الليل. وقال لشبكة «سي إن إن» عقب الجلسة: «أردنا أن يتم الأمر في وضح النهار ليتمكن الجميع من مشاهدة ما يجري تماماً».

وجاءت الخطوة بعد 14 ساعة من النقاشات التي بثت على الهواء مباشرة، وشكّلت تأكيداً على مدى حدة الانقسامات في البلاد.

وسعى الجمهوريون لدحض الاتهامات بأن ترامب انتهك الدستور عبر الضغط على أوكرانيا لمساعدته ضد بايدن. واتّهموا الديمقراطيين بالفشل في تقديم الأدلة، والتحرّك بدوافع سياسية بحتة و«كراهية».

وفي المقابل، وصف البيت الأبيض التصويت ب«المهزلة البائسة». وقالت مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في بيان، إن نقاش اللجنة القضائية حول الموافقة على مادتي العزل «وصل إلى نهاية مخجلة».وقال العضو الجمهوري آندي بيجز، موجهاً كلامه إلى الديمقراطيين: «لا يمكنكم هزيمته في الانتخابات، ولن تهزموه لدى إعادة انتخابه، ولذا لجأتم إلى العزل». وقال جاي ريسشنثالر: «في نهاية المطاف، لا تملكون الحقائق لتدعيم قضيتكم».

Advertisements

لكن الديمقراطيين أعادوا التركيز في كل مرة على سلوكيات ترامب، والشهادات العديدة التي قالوا إنها تثبت بأنه انتهك الدستور بشكل كبير، ويواصل تهديد نزاهة الانتخابات المقررة في 2020.

وقالت الديمقراطية ماري سكانلون: «هناك أدلة كثيرة على التجاوزات التي ارتكبها ترامب». وتابعت: «عبر استغلاله لسلطته، شكل خطراً على انتخاباتنا وأمننا القومي. لا يزال يشكل تهديداً. وهو يهدد بالقيام بذلك مجدداً».

ويتوقع أن يصوت مجلس النواب بشكل نهائي على المادتين الأسبوع المقبل ليصبح ترامب ثالث رئيس يتم عزله ومحاكمته في مجلس الشيوخ.

وقللت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من أهمية المخاوف من احتمال انشقاق ديمقراطيين معارضين للعزل، جزئياً بسبب تخوفهم من انقلاب الناخبين ضدّهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت: «سيصوّت الناس بالطريقة التي سيصوتون فيها»، بغض النظر عن مجريات قضية عزل ترامب.

من جانبه، قال زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش ماكونيل، أمس الأول: «لا يوجد أي احتمال بالإطاحة بالرئيس». ( وكالات)