شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إصابة جراء استهداف الاحتلال مسيرات العودة في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 15 فلسطينياً بجروح، أمس الجمعة، خلال قمع الاحتلال «الإسرائيلي» للمشاركين في الجمعة ال84 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة. وقال مصدر طبي في غزة: «الطواقم الطبية تعاملت مع تسع إصابات شرقي رفح، وإصابتين شرقي خان يونس، وخمس شرقي مخيم البريج، بعد قمع قوات الاحتلال المتظاهرين شرقي القطاع».

توافد مئات المتظاهرين عصر أمس، إلى مخيمات العودة شرقي رفح والبريج وغزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، التي حملت اسم «فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا».

وعلى الرغم من إلغاء الفعاليات في خان يونس وشمالي القطاع، فإن المئات أيضاً توافدوا بشكل فردي خاصة شرقي خان يونس. واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى وقوع الإصابات.

ويواصل الفلسطينيون منذ 30 مارس/آذار 2018، التظاهر قرب السياج على حدود القطاع للمطالبة بحقهم في العودة إلى منازلهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار المفروض على غزة، ويعتبرون اجتياز السياج الفاصل بمثابة نصر معنوي في معركتهم ضد الاحتلال.

ومنذ انطلاق المسيرات استشهد 362 فلسطينياً (15 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال)، وأصيب أكثر من 31 ألفاً، في قمع الاحتلال للمشاركين في تلك التظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات «إسرائيلية» أخرى على قطاع غزة.

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وأصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية (قرب مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة) المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً، والتي خرجت إحياء للذكرى الخامسة لاستشهاد الوزير زياد أبو عين.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص الحي والأعيرة المعدنية وأطلقوا عشرات قنابل الغاز السام صوبهم، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم نساء وأطفال بعد سقوط عدد من القنابل في منازل المواطنين.

وأكدت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة منذ بداية المسيرة واستهدفوا خطوط كهرباء الضغط العالي بهدف قطع التيار الكهربائي عن القرية، مشيرة في الوقت نفسه، إلى اندلاع مواجهات عنيفة استخدم الشبان خلالها الحجارة واستطاعوا إعادة عدد من قنابل الغاز باتجاه الجنود، مما أدى إلى منع اقتحامهم للقرية.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاستيطان، والداعية لتصعيد المقاومة الشعبية وفاء لدماء الشهداء.

وداهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل والمحال التجارية في مدينة الخليل. وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن نزار رمضان وفتّشته، وهددته بالاعتقال، كما فتّشت منزل المواطن محمد ماهر بدر، وداهمت مخبز غيث ومتجراً في منطقة الحرس بالمدينة.

(وكالات)