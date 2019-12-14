634 مليون درهم لـ 5 مـشاريـع طرق في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سيد زكي

تنفذ وزارة تطوير البنية التحتية إنشاء وتطوير 5 مشاريع طرق في الإمارات الشمالية، بكلفة إجمالية 634 مليون درهم ومتوقع إنجازها خلال 2020.

وتتضمن المشاريع مشروع تطوير وتحديث شارع حمد بن عبدالله في الفجيرة، التي تسير الأعمال فيه بشكل منتظم، حيث بلغت نسبة الإنجاز 73%، ومن المتوقع تسليمه خلال النصف الأول من العام المقبل 2020، وتبلغ كلفته 250 مليون درهم. ويمر الطريق بمركز مدينة الفجيرة، ويضم نفقين رئيسيين في تقاطعي النجيمات والتأمين، يحوي كل نفق تقاطعاً علوياً محكوماً بإشارات ضوئية لتنظيم مرور المركبات وعبور المشاة، مع وجود ثلاثة تقاطعات سطحية أخرى محكومة بإشارات ضوئية لنفس الغرض، فضلاً عن ثلاثة أنفاق عبور للمشاة مع شبكة إنارة متطورة للطريق بديكورات خاصة.

ويتضمن العمل إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، ويبلغ طول الطريق من مدخل الفجيرة وحتى البحر مسافة 5 كيلومترات، وتم تصميمه وفقاً لأعلى المواصفات الفنية القياسية العالمية، كطريق مزدوج بثلاث حارات بكل اتجاه، وبطاقة استيعابية تقدر ب 18 ألف سيارة في اليوم.

ويعمل الطريق المطوّر على تقليل مدة الرحلة من شارع خليفة إلى عمق المدينة والضواحي الموجودة على جانبيه من 15 دقيقة إلى 6 دقائق، حيث توجد ضواحي المضب والمراشيد والرغيلات والغرفة والفصيل وغيرها من الأحياء.

وتم تطوير وتحديث كافة الطرق الحيوية الواقعة على جانبي شارع حمد بن عبدالله، وإخضاعها لتعديلات جذرية بما يضمن وجود انسيابية مرورية على الشارع والطرق الواقعة على جانبيه.

خورفكان الغربي

كما تعمل الوزارة على إنجاز مشروع طريق مليحة خورفكان وربطه بشارع الشيخ خليفة بن زايد بالفجيرة، وتسير الأعمال وفق الجدول المخطط له، ومن المتوقع إنجاز الطريق وتسليمه في 2020.

وأفادت الوزارة بأن تكلفة الشارع الجديد تبلغ 170 مليون درهم، بنسبة إنجاز 72% ويمتد طول الشارع 5.5 كم، ويمر الطريق بسلسلة جبلية وعرة، ليربط المنطقة الشرقية بباقي إمارات الدولة عن طريق ربط شارع الشيخ خليفة بطريق يبسة بالفجيرة بمدينة خورفكان ماراً بضواحيها في المديفي والحراي، ووصولاً إلى البدية ودبا، ويعرف الطريق بشارع خورفكان الغربي أو شارع E99.

وأوضحت الوزارة أن الطريق يشتمل على أعمال حفر وردم، لإنشاء الطريق على جدر استنادية ارتفاعاتها يتراوح ما بين 7 إلى 35 متراً، فضلاً عن إنشاء عدد من القنوات المائية وعبارات الصرف إلى مصبات المياه القائمة في المنطقة، وأعمال حماية القطوعات الصخرية على جانبي الطريق، مع إنشاء وصلتين للطريق، الأولى عند منطقة المديفي والأخرى عند منطقة الحراي بخورفكان، بالإضافة إلى الطريق القائم الآن من دوار النادي بالمديفي وربطه بالمشروع.

ويتقاطع الطريق مع طريق وادي شي -‏‏ الشارقة، كما يتضمن المشروع أعمال الحماية لخطوط الخدمات القائمة مع إنشاء أعمال تطويرية جديدة لشبكة الاتصالات، ويستلزم تحويلاً للخطوط القائمة، وعمل الحماية لخط الغاز الرئيسي المغذي لمدينة خورفكان، وإنشاء خطوط ضغط عالٍ وأعمال إنارة للطريق مع اللوحات المرورية والتحذيرية.

مركز خطم الملاحة



كما تعمل الوزارة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ربط طريق بين شارع الشيخ خليفة بالفجيرة ومركز خطم الملاحة، والطريق E99 قد بلغت نسبة إنجازه 63%، بكلفة بلغت 83 مليون درهم، ومن المتوقع تسليمه في 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يسهم في

تسهيل حركة المرور، ومن شأنه أن يقلل كثيراً من الازدحامات المرورية في مدينة كلباء، ويمثل صلة الوصل بين الطريق E99، وسلطنة عمان، ويتكوّن من طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه، فيما يبلغ طوله 8 كيلومترات.

وبحسب الوزارة تشمل الأعمال الإنشائية للمشروع، تنفيذ تقاطع بإشارات ضوئية، وتوفير حاجز حماية معدني على طول الجهة الداخلية للجزيرة الوسطية، وعلى طول جانبي قناة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنفيذ طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه، وتوفير أكتاف داخلية وخارجية، مع توفير حيز لحارة ثالثة مستقبلية ضمن الجزيرة الوسطية، وتنفيذ مستلزمات السلامة المرورية، من لوحات إرشادية وعلامات طرق، فضلاً عن تنفيذ أربع عبارات مياه أمطار، وقنوات تصريف، والأعمال الأخرى ذات الصلة».

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اختبار إنتاجية أعمال الدفان باستخدام الذكاء الاصطناعي، بواسطة الربط مع الأقمار الاصطناعية، وأعطى ذلك نتائج فعالة، موضحة أنه سيتم اختبار ذلك في أعمال المواد الحصوية لطبقة الأساس أيضاً، وبالتالي التأثير الإيجابي في التطور الحضري للمنطقة بشكل عام، خصوصاً أن المنطقة الشرقية تشهد تطوراً عمرانياً وسياحياً متواصلاً، ما يستدعي وجود جاهزية قصوى للطرق، تخدم السكان والزوار، وأن تحويل حركة الشاحنات إلى الطريق مستقبلاً، سيسهم بشكل كبير في تقليل هدر الوقت للرحلات الداخلية.

الشارقة - الذيد - مسافي

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كما تعمل الوزارة على تطوير وتنفيذ المرحلة الثانية برفع كفاءة الطريق الاتحادي (E88) الشارقة - الذيد - مسافي من طريق البطائح، الذي بدأ تنفيذه في ديسمبر 2018؛ حيث بلغت نسبة إنجازه 27%، ومن المقرر فتحه للحركة المرورية خلال الربع الثالث من عام 2020.

وأضافت أن المرحلة الثانية من المشروع، والتي بلغت كلفتها الإجمالية 82 مليون درهم، تستهدف توسعة الطريق المحلي القائم، والمكون من حارة واحدة لكل اتجاه بإزالة الطريق القائم، وإنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه بطول 13 كيلومتراً، والذي يربط التقاطع رقم 10 على طريق الشارقة الذيد (E88)، مع تقاطع محافز على طريق الشارقة مليحة (E102) مع توفير أكتاف داخلية وخارجية على الطرق، وإنشاء جسر جديد يمر فوق طريق خورفكان الجديد، فضلاً عن تنفيذ مستلزمات السلامة المرورية من لوحات إرشادية، وعلامات الطرق، وأعمال شبكات إنارة الطرق، تتضمن الأعمال أيضاً إنشاء جسر جديد يمر فوق طريق خورفكان الجديد، إضافة إلى تنفيذ شبكات تصريف المياه.

شارع الاتحاد بعجمان



فيما تتضمن المشاريع المقرر افتتاحها خلال العام الجاري 2020 إنجاز تطوير أعمال المرحلة الأولى من شارع الاتحاد تقاطع مسجد الشيخ زايد في إمارة عجمان، حيث بلغت نسبة الإنجاز 43%، بكلفة 49 مليوناً و500 ألف درهم.

ويتكون المشروع من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الاتحاد عند تقاطع مسجد الشيخ زايد؛ ليصبح 3 حارات مرورية في كل اتجاه، وبطول تقريبي 2.5 كم، وتشمل أعمال المشروع كذلك تطوير التقاطع ليصبح حراً، بهدف تحسين الحركة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة العابرة إلى إمارة رأس الخيمة والاتجاهات الأخرى، ما يسمح كذلك بانسيابية الحركة المرورية بشكل أكبر.

وتنفذ الوزارة المشروع وفق أرقى المواصفات العالمية المعتمدة في مجال الطرق؛ حيث يتضمن إنشاء جسر يخدم القادمين من عجمان، والمتجهين إلى رأس الخيمة.



منظومة الطرق الخضراء



استحدثت وزارة تطوير البنية التحتية، منظومة الطرق الخضراء، والتي بدورها تعزز التوازن البيئي وتحافظ على الغطاء النباتي، كما تسهم في خفض عمليات التسوية بنسبة 45%، وتقليل مواد البناء الهالكة بنسبة 70%، فضلاً عن دورها في التقليل من الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، كما تسهم المنظومة كذلك في تقليل استهلاك الكهرباء خلال مراحل التنفيذ بنسبة 50%، إلى جانب تقليل مدة التنفيذ 10%، إضافة إلى إعادة تدوير المواد المستخدمة بنسبة 25%، وتحقيق التطلعات في عملية الربط الحضري المستدام، كما أن نسبة المجمعات السكنية المتصلة بشبكة الطرق بلغت 99.58%.