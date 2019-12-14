شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسلم باكستان رئاسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُختتمت امس الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في فيينا، اجتماعات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات برئاسة السودان، الذي سلم رئاسة اللجنة إلى باكستان.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن يوري فيدتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة بفيينا، مدير عام مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة، عبر عن شكره وتقديره للسودان، وممثله السفير ميرغني أبكر الطيب مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة بفيينا، والذي ترأس اللجنة منذ ديسمبر عام ٢٠١٨، وحتى ديسمبر الحالي، كما أعربت المجموعات الجغرافية المختلفة، والدول الأعضاء الشكر والتقدير للسودان، على القيادة الناجحة لأعمال الدورة ومبادراته المتميزة التي أحدثت منعطفا تاريخيا في عمل اللجنة.

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وأشارت بيانات الأعضاء إلى الدور الكبير للسودان، إبان إنعقاد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى للدول الأعضاء في مارس الماضي، والذي أجاز قرارات حاسمة لدعم تفويض اللجنة في مكافحة المخدرات بكافة أنواعها.

وعبر السفير ميرغني أبكر عن شكره وتقديره نيابة عن حكومة السودان، للجنة وللدول الاعضاء، للثقة التى أولتها له، لرئاسة اللجنة في مرحلة مهمة وحيوية من تاريخها، لاسيما مع تكاثف الجهود والالتزامات الدولية لمكافحة كافة أنواع المخدرات زراعة وتجارة وترويجا.