شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى يمنى يحذر من منع فريق أممى من الوصول إلى سفينة صافر النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث سفير اليمن غير المقيم فى سلوفاكيا هيثم شجاع الدين، مع رئيس الدائرة السياسية بوزارة الخارجية السلوفاكية رومان بوزيك، مستجدات الأوضاع فى اليمن.

وحذر شجاع الدين من استمرار مليشيا الحوثى الإرهابية من منع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الخزان العائم فى سفينة صافر قبالة ميناء رأس عيسى فى البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، الساحلية غرب اليمن، لتقييم حجم الأضرار التى لحقت بالخزان من أجل البدء بإجراء أعمال الصيانة ينذر بكارثة بيئية محتملة.

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واستنكر السفير اليمنى وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية قيام إيران بتسليم المقرات الدبلوماسية التابعة للحكومة اليمنية إلى ممثلى مليشيا الحوثى الإرهابية فى طهران والذى يعد انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

ومن جانبه عبر المسؤول السلوفاكى عن قلق بلاده من عدم السماح لفريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الخزان النفطى العائم، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تحقيق سلام دائم وشامل فى اليمن.