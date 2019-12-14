الرياض تعلن مقتل 3 عسكريين سعوديين بالحدود مع اليمن

الرياض/ الخليج 365

أعلنت الرياض، الجمعة، مقتل 3 سعوديين، على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن "الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري، وجندي أول يحي بن علي محمد محنشي، والجندي عبدالله بن مزيد القيسي، من منسوبي القوات المسلحة، استشهدوا أثناء أداء مهامهم في الدفاع عن دينهم ووطنهم بالحد الجنوبي بمنطقة جازان".

جاء ذلك الإعلان خلال تقديم محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لذويهم.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف العسكريين، وجميع من قتلوا بالحد الجنوبي، بحسب ما أعلنته "واس"، منذ بداية ديسمبر/ كانون أول الجاري إلى 10 قتلى.

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وسبق أن أعلنت "واس" عبر موقعها الإلكتروني على مدار الشهر مقتل 7 عسكريين.

وقتل رقيب مصطفى بن أحمد آل مكثر، والجندي محمد بن عامر محمد البناوي (12 ديسمبر)، والرقيب فالح بن علي الحربي أحد منسوبي القوات البرية (11 ديسمبر)، وعبد الله سعد الشهراني (9 ديسمبر)، والرقيب أحمد بن يحي سليمان الغزواني، إبراهيم مجرشي (8 ديسمبر) والجندي سلطان بن عيسى شبلي (7 ديسمبر)

وتعتاد السعودية ألا تعلن عن تفاصيل تلك الوقائع، ولا يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.