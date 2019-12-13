شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة شنقاً في جازان.. والجهات الأمنية تحقق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادر أن الجهات الأمنية المختصة تباشر تحقيقاتها في حادثة وفاة امرأة بالعقد الثالث من العمر أمس الخميس في مستشفى الصحة النفسية بجازان. Advertisements وأضافت المصادر أن سبب الوفاة هو قيام المرأة بشنق نفسها داخل المستشفى، وباشرت الجهات المعنية تحقيقاتها في الحادثة.

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