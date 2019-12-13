شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. اشتباه بحالة إصابة بـ«الحصبة» في مدرسة ابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

سجّلت إحدى مدارس البنين الابتدائية في حي الشرائع بمكة المكرمة، الأسبوع الماضي، حالة اشتباه بإصابة أحد الطلاب بمرض “الحصبة”.

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وقالت مصادر: إن أحد المراكز الصحية بمكة المكرمة استقبل الأسبوع الماضي، حالة اشتباه بمرض ” الحصبة ” لطالب بمدرسة ابتدائية تقع في حي الشرائع، ما استدعى ذلك استنفاراً صحياً من قِبل العاملين في المركز الصحي للوقوف على الوضع الصحي بالمدرسة.

وأشارت المصادر إلى أن الحالة الوحيدة لا تزال اشتباهاً ولم تؤكد بعد، وفي انتظار نتائج التحاليل التي أُرسلت إلى المختبر للتأكد من ذلك.

وعمد المركز الصحي إلى زيارة المدرسة والوقوف على الوضع الصحي، والقيام بتطعيم عدد من الطلاب للوقاية، واستباقاً قبل أن تزيد حالات الاشتباه بين صفوف الطلاب.