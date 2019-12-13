دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سرقة أقراص تخزين تحوي كشوفات رواتب موظفي فيس بوك من سيارة أحد الموظفين

ضربة جديدة تتعرض لها فيس بوك قبل نهاية العام بعد سرقة أقراص تخزين تحوي كشوفات رواتب 29 ألف موظف.

تعرضت سيارة أحد الموظفين المسئولين عن الرواتب في شركة فيس بوك للسرقة، حيث قام السارق بالحصول على أقراص تخزين كانت في السيارة تحتوي على بيانات كشوفات رواتب موظفي الشركة. لتكون هذه العملية ضربة جديدة للشركة خلال العام الحالي الذي لا يبدو وأنه سينتهي دون المزيد من المصائب.

تسببت عملية السرقة هذه بتعريض بيانات الرواتب الخاصة بنحو 29 ألف موظف للكشف من الموظفين الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة.

وتتواجد البيانات على أقراص التخزين المسروقة دون تشفير، وبالتالي يمكن لأي شخص معرفة جميع البيانات المتعلقة بالرواتب عند تشغيلها.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع Bloomberg، فإن عملية السرقة تمت في 17 من نوفمبر الماضي، لكن فيس بوك اكتشفت عدم تواجد أقراص التخزين بعد ثلاثة أيام من الحادثة. لتجد الشركة في 29 نوفمبر أن أقراص التخزين المفقودة تحتوي على كشوفات رواتب موظفي الشركة.

لتقرر الشركة اليوم اشعار الموظفين المتضررين بسرقة بيانات رواتبهم بإخبارهم عن تفاصيل حادثة السرقة التي تعرضت لها سيارة أحد الموظفين.

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تشمل البيانات المسروقة؛ أسماء، معلومات بنكية، الرواتب، النثريات والحوافز، معلومات الأسهم، وآخر 4 أرقام من رقم الضمان الاجتماعي.

يُشار أن أقراص التخزين تحتوي على بيانات لموظفين عملوا في الشركة خلال 2018 سواء ظلوا على رأس عملهم أو تركوه.

المصائب لا تأتي فُرادى، أليس كذلك؟

المصدر:

Bloomberg

التدوينة سرقة أقراص تخزين تحوي كشوفات رواتب موظفي فيس بوك من سيارة أحد الموظفين ظهرت أولاً على عالم التقنية.