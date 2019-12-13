دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تفكر لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC بالطلب من القضاء منع فيس بوك للمضي قدماً في تحقيق خطتها بدمج وتكامل خدماتها المختلفة معاً، وذلك يشمل واتساب وانستجرام ومسنجر.

ولدى فيس بوك خطة ستسمح لمستخدمي أي من خدماتها بالتواصل مباشرة عبر الرسائل مع مستخدمي الخدمات الأخرى, بمعنى يمكنك ضمن واتساب التواصل مع مستخدم على انستجرام أو مسنجر وهكذا. وكل التواصل سيكون مشفر كالعادة.

لم تطلب FTC رسمياً بعد من فيس بوك إيقاف هذا التكامل والدمج، لكن يمكنها خلال أسابيع قليلة من تقديم اعتراض قانوني رسمي لمنعها من ذلك.

وتعكس خطة مارك زوكربيرغ بدمج الخدمات التي استحوذت عليها فيس بوك مع الشبكة الاجتماعية، ذلك كون فيس بوك تعاني من جذب المزيد من المستخدمين لاسيما ضمن فئة الشباب، بينما الأمر ليس كذلك لدى انستجرام وواتساب.

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هذا الدمج والتكامل بين الخدمات سيتيح للمستخدم ربط حساباته المختلفة على كل المنصات معاً، وكذلك للمعلنين استهدافهم بإعلاناتهم من مكان واحد وبحملة واحدة وسهلة.

ونمت خدمات فيس بوك التي استحوذت عليها جيداً خلال السنوات القليلة الماضية، فقد أضافت واتساب 1.2 مليار مستخدم جديد بعد الاستحواذ عليها عام 2014، وكذلك بدأت انستجرام تحقق نسبة جيدة من أرباح الشركة الإعلانية.

التدوينة السلطات الأمريكية تدرس منع فيس بوك من دمج خدماتها معاً ظهرت أولاً على عالم التقنية.