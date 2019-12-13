شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. المدرس المصرى يسرى زيدان يروى كيف عاد لـ "تبوك" بعد 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقى معلم الفيزياء المصرى يسرى زيدان الذى عمل لمدة 4 سنوات فى المملكة العربية السعودية، ترحيبا كبيرا عند عودته مرة أخرى إلى "تبوك"، وذلك من قبل طلابه، الذين تعلموا على يديه، حيث عمل فى السعودية ما بين عامى 1989، وحتى 1993.

صحيفة "عكاظ"، السعودية، أجرت حوارا مع المعلم المصرى يسرى زيدان، بمناسبة عودته مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية، بعد ما يقرب من 30 عاما.

وقال زيدان، "جئت إلى المملكة كمدرس فيزياء وكيمياء عام 1989 وغادرتها 1993 .. وبعد عودتى فوجئت بأحد الطلاب يأتى البيت عندى .. وهو الطالب سطام مشهور .. ورغم أنى لم أره منذ سنوات طويلة إلا أننى تعرفت عليه".

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وتابع زيدان: "جلسنا سويا وقالى لى أنت لازم تيجى تبوك فوجئت أنه أرسل لى تأشيرة زيارة .. وحينما وصلت المطار وجدت الطلاب ينتظروننى.. رجعونى 30 سنة .. ولكنى حينما خرجت من المطار وسرت فى الشوارع .. وجدت أن تبوك من 30 سنة .. غير تبوك الحالية .. نهضة عمرانية وكبارى ومنتجعات ومولات وشوارع نظيفة والمرور الجميل .. وديه كانت أمنيتى .. انى أرجع السعودية مرة أخرى .. وبالمناسبة الطلاب عملوا لى عمرة .. وربنا يديم الأمن والأمان والرفاهية على المملكة العربية السعودية".