شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تجدد تفويض أونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين رغم معارضة واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى وسط مزاعم عن سوء الإدارة ونقص فى التمويل بسبب قرار الولايات المتحدة وقف مساهماتها المالية.

وتم تمديد التفويض لوكالة أونروا حتى 30 يونيو حزيران عام 2023 بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتوفر أونروا التى تأسست عام 1949 خدمات التعليم والصحة والإغاثة فضلا عن الإسكان والمساعدات المالية الصغيرة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.

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وتواجه أونروا مصاعب فى ميزانيتها منذ العام الماضى عندما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر المساهمين فى الميزانية، مساعداتها التى تبلغ 360 مليون دولار سنويا. وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل الوكالة بسوء الإدارة والتحريض ضد إسرائيل.

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التى تدير قطاع غزة بتصويت الجمعية العامة واعتبرته هزيمة للولايات المتحدة وفشلا لمحاولاتها للضغط على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ضد أونروا. ولم ترد على الفور البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التصويت.