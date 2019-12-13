غوتيريش يدعو لزيادة الدعم المالي لـ"أونروا" لضمان الوفاء بالتزاماتها

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته للمجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي الكافي لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين "أونروا" حتى تفي بالتزاماتها وخدماتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وفي وقت سابق الجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قرارًا بتمديد ولاية "أونروا" حتى نهاية يونيو/ حزيران 2023.

وصوّت لصالح القرار 170 مقابل اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة وامتناع 7 دول عن التصويت.

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وقال فرحان حق: "يواصل الأمين العم حث الدول الأعضاء على تقديم الدعم للأونروا من أجل ضمان استمرار تفويضها وتمويلها بشكل كامل".

وأضاف: "كافحنا مؤخرا من أجل أن تواصل الأونروا التزاماتها وخدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، ومستمرون في ذلك خاصة وأن هناك حاجة لتقديم الدعم الكامل للوكالة الأممية من كافة الدول الأعضاء".

وتصاعدت حدة الأزمة المالية للوكالة الأممية، التي تقدم خدماتها لأزيد من 5.3 ملايين لاجئ في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، بعد وقف الولايات المتحدة دعمها السنوي المقدر بـ 360 مليون دولار، منذ 2018؛ بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب إسرائيل.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.