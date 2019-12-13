طيران حفتر يستهدف مقر الكلية الجوية في مصراتة

وليد عبد الله / الخليج 365

شن طيران تابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الجمعة، ضربات استهدفت مقر الكلية الجوية في مدينة مصراتة شمال غربي ليبيا.

وقال مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، للأناضول، إن طيران حفتر استهدف مرتين الكلية الجوية في مصراتة (200 كلم شرق العاصمة طرابلس).

ولم يوضح المتحدث ما إذا كان القصف أسفر عن وقوع أضرار مادية أو خسائر في الأوراح من عدمه.

والكلية الجوية في مصراتة تعتبر قاعدة جوية‎ وجزء منها يستخدم كمطار مدني‎ هو مطار مصراتة.

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وأضاف المجعي أن طيران حفتر لم يشن ضربات جوية على مصراتة منذ أكثر من 3 أسابيع.

كانت الكلية الجوية في مصراتة تعرضت للمرة الأولى للقصف من قبل طيران تابع لحفتر في 27 يوليو/تموز الماضي، ومنذ ذلك الوقت تعرضت لعمليات قصف متكررة.

والخميس، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة الليبية، زعم حفتر، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس.

وسبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة أكثر من مرة، دون أن يتحقق ما توعد به. وعندما بدأ الهجوم على طرابلس، في أبريل/نيسان الماضي، زعمت قواته أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثرا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.