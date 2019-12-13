رغم معارضة واشنطن.. الأمم المتحدة تجدد تفويض "أونروا" 3 سنوات

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بأغلبية ساحقة، قرارا بتفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين "أونروا" لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يونيو/حزيران 2023، رغم معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وحسب مراسل الخليج 365، صوّت لصالح القرار 170 دولة مقابل اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة وامتناع 7 دول عن التصويت، هي أستراليا والكاميرون وجواتيمالا ورواندا وفانتاو وجمهورية أفريقيا الوسطي وجمهورية نارو.
وقرار اليوم، سبق اعتماده منتصف نوفمبر/تشرين ثان الماضي من قبل لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة والمعروفة باسم "اللجنة الرابعة".
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وتقدم الوكالة حاليا خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
لكنها تواجه أزمة كبيرة بالتمويل، حيث قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 31 أغسطس/آب 2018، وقف تمويلها كليا لـ"أونروا"، بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب إسرائيل.
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