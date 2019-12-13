وزير الصحة الأردني يعلن ارتفاع حالات انفلونزا الخنازير إلى 90

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، الجمعة، ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس "إتش1 إن1" المعروف باسم "انفلونزا الخنازير".

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الأردني، للتلفزيون الرسمي في البلاد.

وأوضح جابر، "معظم الحالات المصابة غادرت المستشفى، ولم يبق سوى بضع حالات في مستشفيات الرزقاء (وسط) والبشير (العاصمة) والكرك الحكومي (جنوب).

وتابع "الحالات لم تتجاوز الحد العادي، الوضع تحت السيطرة، ولم نصل إلى مرحلة القلق، وندعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر".

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وأضاف "العلاج متوفر وجميع مستشفيات الوزارة والقطاع الصحي بأكمله في حالة طوارئ".

وأوضح جابر، "المرض لم يعد إلينا، إنما لم يخرج، وأصبح متوطن في الأردن والمنطقة، وسوف يظهر سنوياً".

والثلاثاء الماضي، أعلنت الوزارة، عن تعاملها مع 49 حالة، تلقت العلاج، ولم يتبق سوى ثماني حالات.

ولا تعد هذه المرة الأولى لظهور فيروس "إتش1 إن 1" في الأردن، حيث تم الإعلان عنه خلال الأعوام الماضية.

وفي 2009، تفشى فيروس "إتش1 إن1" على شكل وباء في العالم أجمع انطلاقًا من المكسيك، وخلَّف في حينه آلاف الوفيات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.