الأمم المتحدة تدعو الأطراف بجنوب السودان لتشكيل حكومة وطنية

جنيف/ بيرم ألتوغ/ الخليج 365

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، الأطراف في جنوب السودان إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة من أجل إحلال سلام دائم في البلاد وذلك بعد 6 سنوات من اندلاع حرب أهلية في هذا البلد.

جاء ذلك على لسان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان صادر عنه، الجمعة.

وأشار غراندي إلى أن الوضع الحرج لا زال مستمراً في البلاد رغم اتفاق السلام، مؤكدًا حاجة الملايين من مواطني جنوب السودان للحماية والمساعدات الإنسانية.

وبيّن أن الشعب في جنوب السودان يحتاج لسلام دائم، مضيفًا: "الحل السياسي فقط يمكنه إنهاء هذه الأزمة وتخفيف آلام الذين اضطروا لمغادرة منازلهم مرارًا".

وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية منذ أواخر 2013، اتخذت بُعدًا قبليًا، وخلفت نحو 10 آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشردين.

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غير أنه في سبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان، اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول "إيغاد".

ونص الاتفاق على فترة ما قبل انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

لكن مرت 8 أشهر دون الانتهاء من بعض تلك المهام، مثل الترتيبات الأمنية ومسألة عدد الولايات وحدودها، لتتفق الأطراف مجددا، في مايو/ أيار الماضي، على تمديد تلك الفترة 6 أشهر إضافية، تنتهي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يتم التمديد مجددا لمدة 100 يوم إضافية.

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