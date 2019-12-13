النصر يتجاوز التعاون بثنائية

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق النصر فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض” ضمن مباريات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل أهداف النصركلاً من البرازيلي جوليانو (31)، وعبدالفتاح أدم (38)، فيما سجل للتعاون لاعبه سيدريك (19).

بهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 23 ليرتقي إلى صدارة دوري “مؤقتاً”، فيما تجمد رصيد التعاون عند 19 ليبقى عند الخامس في ترتيب الدوري.