الاتفاق يهزم الفتح

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق الاتفاق فوزاً ثمياً على ضيفه الفتح بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الجمعة لحساب الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل البرازيلي روجيريو كوتينيو هدف اللقاء في الدقيقة 87 من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة في الشباك.
وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده لـ 13نقطة في المركز الـ 11 فيما توقف رصيد الفتح عند خمس نقاط في المركز الـ 15.
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