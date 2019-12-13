«حساب المواطن» يوضح الإجراءات المتخذة في حال عدم نزول مبلغ الدعم

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف برنامج حساب المواطن، عن الإجراءات المطلوبة في حال عدم نزول مبلغ الدعم بالحساب البنكي.

حيث تساءلت مستفيدة من البرنامج عن سبب عدم نزول مبلغ الدعم في الحساب البنكي رغم ظهور رسالة أن المبلغ “مدفوع”، ليوضح حساب البرنامج الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالة وهي: مراجعة البنك والتأكد من الإيداع، وتوفير كشف حساب من البنك، ثم تقديم اعتراض مالي بعد 5 أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة «الدفعات المالية»، ثم «دفعة لم تستلم»، وإرفاق كشف الحساب البنكي.

يذكر أن برنامج حساب المواطن كان قد أعلن تفاصيل الدفعة الـ25 (ديسمبر 2019م) التي تم صرفها يوم 10 ديسمبر الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، إنه تم إيداع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، مشيرًا إلى أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته، أصبح 60.8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.