سلمى الشهراني وفر فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء خلال مشاركته الحاليه في معرض جدة الدولي الخامس للكتاب عددا من الباحثين المتواجدين في الجناح من اجل التعريف بخدماتها المتعددة.

وحرص الباحثون على شرح تطبيق ( فتوى – إسألني) الذي تم إطلاقه خلال الفترة الماضية ومتاح في متجر التطبيقات لنظامي IOS و Android والذي يجسد اهتمام الرئاسة في الوصول لكافة مستفيديها وتقديم الأجوبة الشرعية للمستفتين عبر احدث التقنيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة البحوث العلمية توفر تطبيق (فتوى – إسألني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.